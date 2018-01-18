小小感冒竟诱发下肢瘫痪

大多数人都认为感冒只是小事。长沙42岁的李胜（化名）去年12月中旬患上感冒后，随便吃了点感冒药，没想到半个多月过去了还没好。不久前的一个早上，李胜的下肢突然没有了知觉。家人惊慌失措，立即将其送往湖南省人民医院神经内科就诊。经检查，李胜被确诊患了“急性横贯性脊髓炎”。

据接诊李胜的该院神内一科副主任医师胡崇宇介绍，脊髓炎发病前1～2周常有上呼吸道感染、消化道感染等症状。外伤、劳累、受凉以及感冒都可以诱发。

李胜发病后出现运动障碍、感觉缺失及膀胱、直肠括约肌功能障碍。胡崇宇表示，在药物治疗的基础上，他们一方面鼓励患者尽早训练膀胱功能，及早拔除尿管，以减少感染风险；另一方面加强了对患者的皮肤护理，防止压疮形成，并加强肢体功能锻炼。通过治疗，李胜肢体麻木的症状已经有了好转，目前已经开始康复训练。因为送医及时，李胜尚无严重并发症，3～6个月可基本恢复。

胡崇宇提醒，如果在出现上呼吸道或消化道感染症状后，又出现双下肢逐渐加重的无力、麻木时应考虑急性脊髓炎的可能，应在第一时间就诊。