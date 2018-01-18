每天喝2公斤浓茶水解困，男子患上肾结石

现年33岁的周先生与妻子共同经营着一家建材店，平时由于人手不足，他的妻子负责看管店面，自己则马不停蹄地开着小货车为客户送货。为避免送货途中犯困，周先生每天带着泡了浓茶的水壶出门，一整天下来就得喝上2公斤左右的浓茶水。

“他泡茶的时候，那茶叶都占了杯子的一大半了！”周先生的妻子说，丈夫的浓茶水根本不能入口，并曾多次建议他喝白开水。但是，喝惯了浓茶水的周先生却觉得白开水没有味道，并将喝浓茶的习惯保持了3年之久。以往并未出现异样的周先生，最近却备受腰腹部疼痛的折磨，他到长沙京石结石病医院就诊后才发现是患上了肾结石。

据长沙京石结石病医院泌尿结石科主任卢卓雄介绍，周先生入院时因结石形成梗阻，已造成肾脏积水。“肾脏内如果长期积存大量的尿液，久而久之，肾脏功能将逐步下降，慢慢发展可恶化为肾衰竭。”为让周先生尽快康复，卢卓雄为其制定了纤维肾镜无创保肾取石治疗方案。取净结石后为找到周先生的患病原因，医院为其提供了结石成分分析检测。上周，结石成分分析报告显示，周先生体内结石主要成分为一水草酸钙、二水草酸钙，通过医生的解析，周先生终于明白肾结石的形成与自己饮用浓茶息息相关。

“浓茶中草酸、鞣酸含量较多，经常大量饮用会增加草酸钙结石形成的风险！”卢卓雄建议广大市民“以水代茶”，若想喝茶应有所节制且尽量不喝浓茶。此外，确诊患肾结石者切勿拖延治疗，以免出现肾积水影响肾功能从而失去保肾取石的机会。