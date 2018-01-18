应对流感要多补预防课

当前，流感来势凶猛。入冬以来报告病例数明显高于往年同期，重症病例也比往年明显增多。尤其是学校，作为流感的“重灾区”，有的甚至因此停课。流感不仅对感染者个体健康产生影响，同时也给社会造成了不可忽视的负面影响和经济损失：学校停课影响教学计划，职工缺勤影响生产效率，应对疫情消耗的社会资源、医疗资源巨大。因此，面对流感疫情，医院压力大、学校压力大、政府压力也大。

随着“全面两孩”政策的落地，儿科医疗保健的供需矛盾正逐渐凸显。国家卫计委统计显示，儿科医患配比严重不足，儿科医生的缺口达到20万人。儿科医生短缺，是当前一道难以跨越的坎。

目前，各级卫生计生部门、医疗卫生机构正在为应对流感和儿科就诊高峰而积极行动：分析原因，采取应急措施，保障公众尤其是儿童健康。但与此同时，我们也应该看到，这次流感疫情暴露了全社会在疾病预防上的不足。

流感是呼吸道传染病，很容易出现一人感染、影响全家，一位学生感染、波及全班的现象。因此，在流感季节，个人、家庭以及学校、医院等公共场所和人员密集场所，需要提前做好防护。但是从一些聚集疫情发生来看，相关机构的重视程度不够，甚至没有预防的意识和措施。

如何做好流感的预防工作，减少损失，是需要社会各界共同思考和努力的。现实中，流感预防需要在健康知识的普及上下功夫，加大流感预防相关知识的科普力度，增强人们的自我防护意识。对于公众来说，戴口罩、注意室内通风换气、尽量远离人群密集的场所等，都是生活中需要注意的。尤其是在公共场所，流感传染的几率更高，健康人群接触后，手上容易带菌，这就特别需要勤洗手、少摸脸，降低患病几率。同时，预防流感也要注意饮食。像学校这样的场所，还需进一步增加对卫生工作的投入，预防和减少校内感染。

新时期，我国确立了“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的卫生与健康工作新方针。“预防为主”是应对流感等传染病疫情最好的方法，而用好这个方法，需要每个人增强防病意识，负起应有责任，做到“共建共享”。