定期筛查，肠癌早发现早治疗

据了解，大肠癌是一种常见的消化道恶性肿瘤，早期大肠癌可无任何症状，一旦出现症状多为中晚期大肠癌，且癌瘤可发生在大肠的任何部位，所以在大肠癌初期的预防、发现及治疗等方面都存在极大困难。

研究调查表明，大肠癌在北美、西欧发病率普遍较高，美国大肠癌占全部癌死亡原因的第二位。而近几年，我国大肠癌死亡率占全部恶性肿瘤死亡率的比例也有大幅上升，发病率已跃居恶性肿瘤的前三位；此外，发病率会随着年龄增长而逐渐升高，从40岁开始上升，60～75岁达到峰值。

然而，我国早期肠癌的检出率不足10%，每年有超过19万人死于肠癌。国外医学界都主张， 45岁时应该做人生的第一次肠镜，高危人群如超重、生活不规律、长期便秘、生活在结直肠癌高发区、直肠息肉患者、消化道肿瘤患者、女性生殖系统肿瘤患者、久病未愈的溃疡性结肠炎、直系亲属中有患大肠癌的人，均应定期进行肠镜检查，预防大肠癌的发生。

相关统计显示，广州人最高发的肿瘤中，大肠癌排第二位，仅次于肺癌，10万人中就有34人得大肠癌，发病率之高位居全国之首。更可怕的是，由于早期通常没有明确症状，我国的肠癌患者感到不适就诊时，往往已经发展到中晚期，仅8.7%的人能早期诊断，这也导致了我国肠癌患者的死亡率居高不下。

清远市人民医院消化内科主任彭铁立指出，我国大肠癌的发病有年轻化的趋势，建议大肠癌的筛查年龄提前至40岁甚至更早，定期进行大肠癌筛查，“大肠癌早期若被检查出来，医生可以制定好治疗方案，及时进行治疗，如果到了中晚期，就错过了最佳治疗时期，治疗成本要高多了，治疗效果远不如早期治疗。”

“大肠癌全世界发病率都很高，且有不断增高的趋势。胃肠肿瘤早期防治是国家高度重视的一个领域。”彭铁立介绍，清远市人民医院近年来一直高度重视胃肠癌防治工作的开展，本次肠癌无创筛查项目的签约启动，也是基于这样的背景。

数据显示，我国大肠癌首诊患者仅8.7%为I期肿瘤，而美国有39%为I期肿瘤，中美在大肠癌的防控上有显著差距。从2001年到2010年9年时间里，美国实行癌症筛查后，大肠癌死亡率降低17.1%。

近年来，国内也开始重视大肠癌早期筛查。上海、天津、浙江、广州等省市已先后启动百万人群级别的筛查。以上海为例，2013年初启动了社区居民大肠癌筛查，在对73.8万上海居民筛查后，共发现大肠癌高危对象12.1万人，阳性率为16.4%；12099人接受肠镜检查，共检出大肠癌162例，其中早癌37例，同时还检出了腺瘤、息肉等癌前期病变1715例。

“绝大部分大肠癌的发生都是从大肠息肉转变过来的，因此早期发现大肠息肉并进行内镜下切除，可大大降低大肠癌的发生率。”彭铁立表示，大肠癌早期筛查意义重大，只要能早期发现，早期大肠癌的治愈率高达九成以上。“年龄在45岁以上，直系亲属有肠癌家族史、粪便隐血试验阳性者、无故消瘦、无故贫血或者腹部能摸到明显包块的，建议进行大肠癌筛查。”