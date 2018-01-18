甘肃深入推进改善医疗服务行动

1月16日，2018年甘肃省改善医疗服务工作会议在兰州市召开。会议提出，自今年起至2020年，甘肃各级医疗机构将进一步创新医疗服务模式，建立完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者5项制度，推动多学科诊疗中心、医联体建设，逐步形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的新时代医疗服务格局。

会议提出，2018年，所有县级以上医院均要开展预约诊疗，市级医院知名专家预约号放号比例要达到总号源的70%以上，县级以上医院均建成远程医疗系统，实现医联体内远程会诊全覆盖，各级医疗机构分级诊疗病种临床路径管理全覆盖，同级医疗机构检查检验结果互认。2019年，市级医院开展分时段精准预约和集中预约检查检验，并逐步拓展远程医疗服务内容，开展远程影像、超声、心电、病理、查房、监护、培训等服务。同时，大力推动胸痛中心、卒中中心、危重儿救治中心建设，完善医联体建设，2018年，每个市级综合医院至少建成1个中心，到2020年所有市级医院均建成5个中心。

甘肃省要求，各级医疗机构拓展日间服务，2018年，所有三级医院逐步开展日间手术，并逐年扩大病种范围。2019年制定出台日间服务医保报销政策，降低患者看病就医负担。