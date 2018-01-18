辽宁群众就医满意度提高到93%

记者近日从辽宁省卫生计生委获悉，该省群众就医满意度从2015年的85%上升到2017年的93%。在2017年全国医疗机构满意度调查中，该省门诊患者满意度排名全国第一，住院患者满意度排名全国第二，医护人员满意度排名全国第五。

据辽宁省卫生计生委主任王大南介绍，3年前，看病“三长一短”是影响患者就医感受最突出的问题。该省通过优化服务流程，使群众就医更加便捷。通过全面推行预约诊疗使难题得以破解，全省124家三级医院全部开展预约诊疗服务，235家医院开展网络、电话、微信等多途径分时段预约挂号服务。全省预约诊疗率达到46%，172家医院采用一站式结算、出入院床旁结算、手机移动支付等多种缴费方式。

该省改进服务模式，使医疗效率迅速提高。通过在三级医院推行日间手术，有效提高医疗资源利用效率，缓解住院难、手术难。从2015年至今，辽宁省开展日间手术4.2万例。严格规范诊疗行为，全省三级综合医院实施了15个专业、60个病种以上的临床路径管理。全省二级以上医院全部开展优质护理服务。

到2017年年底，辽宁省建立医联体226个，覆盖3198家医疗机构。124家三级医院全部参与并切实发挥龙头和骨干作用。全省二级以上医院下转患者同比增长61%。