失独老人住院护理险惠及40万人

中国计划生育协会第八届全国理事会第三次全体会议1月16日在京召开。会议透露，由中国计生协组织开展的失独老人住院护理补贴保险，目前已在全国17个省（市）实施，近40万失独老人受益。近5年，中国计生协帮扶计划生育特殊家庭50万人次，为3000万青少年提供青春健康教育，计划生育保险受益人超过5000万人次，流动人口服务覆盖率达80%，与40多个国家和国际组织开展互访交流合作。

中国计生协会长王刚在会上强调，各级计生协组织和广大计生协工作者要以钉钉子精神把计生协改革引向深入，着重加强计生协组织和能力建设，持之以恒强化作风建设，努力把党的十九大精神转化为推动新时代计生协事业健康发展的生动实践。

国家卫生计生委主任李斌在会上要求，各级卫生计生行政部门要大力支持计生协改革发展，支持计生协承接政府转移职能，主动为计生协创造有利工作条件，形成多元共治的工作合力。

国家卫生计生委副主任、中国计生协常务副会长王培安作工作报告。他指出，全国计生协系统要协助党和政府推动落实全面两孩政策、精准帮扶计生特殊家庭、深化青春健康教育、关怀关爱流动人口等各项工作取得新进展。