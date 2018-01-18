两种“体态病”易被误诊 预防基本原则是勤换“姿势”

莫名其妙的胸闷呼吸痛，原来不是心脏病，只因“坐没坐相”；肠胃总是不舒服，原来跟颈椎病相关……这些不良体态引起的身体慢性疼痛和相关症状很容易被忽视。解放军广州总医院157分院疼痛科主任张绍杰提醒，体态不仅反映人的精神面貌和气场，也跟健康息息相关。不良体态最容易引起颈椎病、胸椎小关节紊乱、腰痛、腰椎间盘突出以及膝关节炎、肩周炎等。而颈椎病、胸椎小关节紊乱引起的一些相关症状最容易被误诊。

颈椎病是最常见的体态病

1.颈椎病：

现代人首当其冲的“体态病”就在颈椎。人体通过颈部的神经、血管非常多，颈椎病会有很多症状表现，除了直接的肩颈疼痛、头晕等，还可能引起胃食管反流、胃部不适、血压波动等内科疾病。据不完全统计，临床上有近百种症状与颈椎病相关，而这些症状有的表面看上去与颈椎不怎么相关，患者往往容易“看错病”而不能对症治疗。

2.胸椎小关节紊乱：

活动体位不当或经常性疲劳导致局部软组织僵硬，会导致胸椎小关节紊乱。如胸四节段小关节紊乱，可能会引起心脏问题；有的患者出现“心疼”、胸闷气短症状，反复查心电图却没发现问题，呼吸专科检查肺部功能也没问题，长时间受到疼痛困扰却未能查因，症结就在于胸椎小关节。诊断清楚后进行关节复位或其他调衡治疗，比如推拿、针灸等，都能使症状缓解。

这些体态习惯要改

“葛优躺”：别看舒服，其实很影响健康。长时间半躺在松软的沙发上，容易引起胸椎曲度改变，导致胸椎小关节紊乱，引发心脏疼、胸闷、肠胃不适等症状；再加上一般这个坐姿都是在看电视，头部前勾，也会引起颈部肌肉紧张，加重颈椎曲度改变、颈背部肌肉紧张，引起疼痛。

高跟鞋：高跟鞋是大部分女性的最爱，然而就健康而言，长时间穿着高跟鞋也不是良好的生活体态。穿上高跟鞋，身体立即前倾，小腿肌肉处于放松状态，为了维持平衡，臀部臀中肌和阔筋膜张肌会产生代偿作用，来增强人体的稳定性，从而导致骨盆前倾，看上去翘臀很美，实际上高跟鞋一脱，臀部依然是松垮下垂的，甚至程度更甚。更重要的是，骨盆前倾会引起很多女性疾病，比如月经紊乱、子宫肌瘤、不孕等。

久坐：有研究表明，脊柱的压力与体位关系很大。如果说腰椎压力在站立位为1，那么卧位时腰椎所承受的压力仅有站位的25%；坐姿是150%；坐下前倾是200%。对于已经有脊椎疾病的患者，医生会建议“能躺不站，能站不坐”。

长时间伏案工作，固定一个坐姿，不但脊柱承受巨大压力，还会引起臀大肌向心收缩导致松软无力；同时腰大肌、髂腰肌等肌肉群也处于离心收缩的无力状态；这两组肌肉的无力对髋关节的活动影响很大——比如走路提腿要用到臀大肌，如果臀大肌无力，提腿动作需要股四头肌代偿，收缩状态导致髌骨上拉移位，膝关节的髌骨软化症、膝关节炎就和腰大肌臀大肌的无力有很大关系。

预防基本原则：勤换“姿势”

张绍杰介绍，预防和缓解不良体态引起的疼痛十分简单，那就是保持同一姿势不要超过半个小时至45分钟。学校课堂时间一般设置为45分钟是有科学依据的，“课间操”时间就是要用来改变固定姿态，活动活动身体；开长途车的司机，行驶一段时间后停车下来，检查一下轮胎，做做弯腰、扭腰动作，有利安全驾驶的同时也有利健康，对脊柱保障有很好的作用。

平时还要注意端正坐姿站姿，传统说的“站如松，坐如钟，卧如弓”是很好的参照。在疼痛缓解的状态下，可以适当加强运动锻炼，游泳、在专业人员指导下练习瑜伽等，都是很好的纠正体态预防疼痛的途径。（全媒体记者周洁莹 通讯员梁修飞、张琪）