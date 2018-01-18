险！小伙被钢筋穿头  幸！3D打印补全颅骨

四个月前，26岁的云浮小伙子小袁在一起交通事故中被一根拇指粗的螺纹钢插进了颅脑，颈部大血管、颈椎、颅骨、大脑、小脑等重要部位损伤严重，凶险至极。近日，通过第三次手术，两块3D打印的颅骨完好地嵌入了小袁颅骨的缺损部位。昨日，拥有科技前沿材料组成的“3D颅骨”的小袁痊愈出院。

2017年9月14日下午4时多，一场突如其来的车祸，让26岁的小袁瞬间意识空白。前面那辆车上的钢筋如何贯穿了他的头部，当时情况如何惊险，他自己并无知觉。只是被成功抢救并清醒后，听到父亲和妻子的描述，他才知道原来自己在“鬼门关”走了一遭。

因伤情严重，小袁当晚10时被转到南方医科大学珠江医院重症医学科（ICU）。经ICU、神经外科、耳鼻喉科、脊柱外科、普通外科、口腔科等多个学科专家联合会诊，确定了紧急手术方案。“当时患者几乎可以说是命悬一线。螺纹钢从颈部刺入，已经损伤了颈部大血管和颈椎，颅骨、大脑和小脑都损伤严重。而且钢筋贯穿的位置紧邻颈内动脉、椎动脉，在颅内紧邻矢状窦、枕骨大孔”，珠江医院神经外科副主任医师郭燕舞教授表示，前面等待着他们的，有多道难关。

结合三维重建结果，医生们为小袁实施了钢筋拔出与颅内清创手术。在没有开颅的情况下，穿入患者脑内长达18厘米的钢筋被成功拔除，而且没有大出血。第一道难关成功闯过。

然而，由于钢筋贯穿了整个颅底和颅顶，穿透了小脑幕和大脑镰，整个创道周围渗血慢慢积累，形成了不小血肿。加之挫伤的脑组织不断水肿，对正常脑组织形成了较大的压力。“不及时手术，患者很可能会成为植物人。”第二天深夜，郭燕舞团队再次为病情危急的患者实施了手术，彻底清除了创道的淤血和失活脑组织，并将局部的颅骨去除，达到脑内减压的目的。手术整整持续了8个小时，患者病情再一次成功得到逆转。

神志慢慢清醒、病情逐渐稳定的小袁出院在家休养了2个多月后，语言、运动和视力都有了很大的进步。

进展 3D打印两块颅骨植入头部

本月初，带着上次手术在颅骨上留下的两大块缺口，小袁再次来到珠江医院神经外科接受颅骨修补手术。经过充分的准备，郭燕舞将两块3D打印颅骨修补材料准确地植入小袁的头部。

据医生介绍，此次使用的3D打印颅骨，采用的聚醚醚酮材料，相比以往通常采用的钛合金材料，具有与皮质骨相似的生物机械性能，有良好的生物学相容性和耐热、抗离子辐射等多种优势。“比传统的钛金材料更贴合，而且通过机场安检、接受核磁共振等医学检查都不会受到影响，硬度也更强，在日常生活中更为安全。”

为精确打印出患者的缺损颅骨，术前需通过头颅CT连续薄层扫描，构建出患者颅骨缺损三维重建图，再通过3D打印技术将新材料设计塑形，制成个体化的、与患者颅骨完美匹配嵌合的颅骨修补植入物。郭燕舞团队经过近3个小时的手术，顺利将3D打印的2块颅骨植入患者头部，手术圆满成功。

患者 以后每天都爬山锻炼身体

“当时情况那么危险，我们几乎以为没救了。但总觉得还有一点希望，不想放弃。”准备帮小袁办理出院的爱人感叹，“好在坚持下来了。特别感谢帮助我们闯过难关的医生护士们。”对此，郭燕舞医生表示：“只要有百分之一的希望，我们都会尽百分之百的努力。”

昨日，记者在珠江医院病房见到了小袁。经过一周的康复，与“死神”擦肩而过的小袁可以出院了，他和爱人都非常开心。据医生介绍，小袁的语言、动作等功能都没有受到影响，但由于事故中钢筋对大脑的视皮层造成损伤，目前视力偏弱，有待逐渐恢复。

小袁则表示，卧床休养几个月，身体相对虚弱，偶尔会感觉到头晕和反应变慢。不过相对捡回一命来说，这些都不值一提。小袁对记者说，经历过这么大一个劫难，他们对生活和健康有了更深的认识，真心感谢医院给了他重生的机会。“等我全好了以后，每天都要去附近公园爬爬山，锻炼身体。”（全媒体记者周洁莹 通讯员胡琼珍、伍晓丹）