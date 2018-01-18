北京市将支持“午夜餐厅”发展

记者从昨天举行的北京烹饪协会2018年工作会获悉，今年本市将支持商家开设24小时营业的“午夜餐厅”方便市民生活。

去年本市餐饮消费继续回暖，1至11月实现收入947亿元，同比增长7.9%。市商务委副主任孙尧表示，在推广“明厨亮灶”的基础上，今年餐饮业仍将在细节上下功夫，针对消费者反映较多的洗手间条件差等问题开展“厕所革命”。夜间想吃饭，却找不到地方，总感觉不那么方便。孙尧认为，北京目前虽有一些24小时营业的餐厅，但总体来看仍存在分布不均衡，公众知晓度太低的问题。今年，本市将支持有条件的餐厅根据经营情况，探索推出24小时营业的“午夜餐厅”，满足消费者需求。

在老字号技艺传承方面，今年烹饪协会将启动传承谱系的编制，系统梳理技艺沿革，推动传统技艺传承。此外，随着近些年来餐饮新品牌的不断涌现，本市还将支持行业协会编制北京餐饮“新字号”宣传册，整体显示北京餐饮形象。

去年“京菜”概念出炉，并评选出首批京菜名菜，受到社会广泛关注。据介绍，近年来各地方菜都陆续发布标准，今年协会将启动京菜地方标准的制定，比如什么样的才算北京烤鸭，将有一套详细的标准。（记者 孙杰）