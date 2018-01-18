肉菜扫码追溯覆盖9成超市门店

买肉买菜，能查到来源地，才能吃得更放心。自2009年成为首批“放心肉”工程建设试点城市以来，近年来本市肉菜可追溯已取得初步成效。记者从市商务委获悉，截至去年年底，全市猪肉、蔬菜追溯节点数量已分别达到1778个、2383个。消费者选购前，通过手机、查询机等扫一扫，就能轻松得知这些产品的“身份证”。

市商务委主任闫立刚表示，未来将探索可追溯范围覆盖除猪肉、蔬菜之外的更多品类，同时广泛宣传，让更多消费者熟悉并使用“北京E追溯”。

追溯节点今年再增几百个

杭椒产地山东定陶，供货单位超市发果蔬现结供应商；精选五花肉产地河北保定，屠宰厂北京资源亚太食品有限公司……在超市发夕照寺店，消费者扫一扫产品上方的二维码，就能清楚看到所购产品的“前世今生”。据了解，超市发已有24家门店可通过手机扫码或店内查询机扫码等方式，追溯产品源头信息。

而从全市范围看，经过近几年的发展，本市肉菜已形成来源可追溯、去向可查证、责任可追究的流通安全追溯链条。截至去年年底，全市猪肉、蔬菜追溯节点数，已分别达到1778个和2383个。这些数字意味着，猪肉蔬菜追溯，已实现对35家大中型连锁超市680个门店的覆盖，覆盖率超90%。

据了解，今年可追溯节点数量还将增加。具体说，将新增4家预包装猪肉企业、5家预包装蔬菜企业，新增6家连锁超市的40个门店，进一步扩大覆盖范围，全市猪肉追溯和蔬菜追溯节点数将分别达到1900、2600个。

四种方式轻松查询

不光可追溯节点数量在增加，消费者查询的途径也越来越多样化。与初开始只有查询机、网站两种查询方式相比，2016年10月，北京市商务委正式开通了“北京E追溯”移动终端查询服务。

市商务委相关负责人介绍，目前依托“二维码、一维码、追溯码”三种追溯信息载体，消费者通过微信公众号、手机APP、追溯查询机、城市追溯平台网站四种方式，均可便捷地查询肉菜追溯信息。

一些超市等流通企业的参与意识也在提升。据介绍，项目刚开始，很多企业存在顾虑，缺乏积极性。随着项目建设不断完善，宣传力度不断加强，消费者认知度不断扩大，主动申请加入“肉菜追溯体系”建设的企业明显增多。超市发目前已有24家门店实现可追溯。超市发总裁王增庆表示，肉菜可追溯让消费者更放心，从销量情况看，肉类增幅超5%，菜类增长超10%，均高于总体增幅。

线上线下将一体化追溯

日前，北京市商务委与京东集团签署在北京市重要产品追溯相关领域开展战略合作的协议，双方将发挥各自优势开展合作，形成政企合力，实现 “北京E追溯”平台与 “京东区块链防伪追溯平台”有关数据对接，将本市重要产品追溯模式从线下扩展到线上。

京东将通过应用大数据、物联网、云计算和人工智能等新技术，探索在北京市合作推进全链条的重要产品追溯体系建设。

闫立刚表示，下一步将进一步扩大覆盖范围，加大宣传力度，让更多的消费者了解和使用“北京E追溯”，努力办好群众家门口的事情，全力提高生活性服务业品质，让百姓消费更安心、更放心、更舒心。

接下来，本市还将选取一些有影响力的老字号企业，建立全链条追溯体系，实现从原材料采购、生产加工到成品销售的全链条追溯。（记者 孙杰）