小伙下班途中抢救发病男子

网上日前流传着一段视频，一中年男子突发疾病躺在地上，一个小伙子蹲在地上施救，医护人员及社区工作人员、居民等多人在一旁协助。昨天，北京晨报记者从北京大学人民医院了解到，视频里的小伙子是该院急诊科护士高文博。1月16日上午，高文博值完夜班回到自家小区时遇到发病男子，立即实施抢救。目前，该男子在垂杨柳医院抢救，身份信息不明。社区工作人员贴出通知寻找患者家属。

回家途中伸援手

昨天，记者在人民医院见到了高文博。这位身高180厘米、戴着眼镜的北京小伙住在朝阳区松榆里小区。他告诉记者，16日10点多，他下夜班刚回小区就看到一男子歪在一层楼道墙边，嘴里不断有呕吐物流出。不少人围在旁边，喊他也没反应。看到这种情况，高文博赶紧将男子放平，将头偏向一侧，用手抠出呕吐物。“要是不赶紧放平，患者空腔内排泄物有可能堵塞呼吸管道。”

“我当时初步判断是脑血管疾病。救护车过来需要时间，患者症状有恶化趋势，可能会引起并发症。”高文博想到小区隔着马路就是社区服务站，可提供所需要的药物设备，赶紧让居民过去找人。不一会儿，居委会带着潘家园第二社区卫生服务中心的医生、护士赶到，并拿来急救箱、氧气袋、甘露醇及输液设备。“冬天血管细，扎了10多针才顺利输液。”高文博说。

救护车赶到后，高文博随车送患者去了垂杨柳医院。经过医院检查发现，患者出现了大面积脑出血情况。

专业抢救40分钟

记者在视频上看到，为了让患者口内的呕吐物顺利排泄，高文博一直蹲在地上，用手扶着男子的头部保持偏右侧的位置。而当高文博和护士尝试给男子扎针时，现场还有热心人一旁举着吊瓶（如图）。

据潘家园第二社区卫生服务中心工作人员王女士介绍，当天一名护士和医生闻讯后赶了过去，协助患者输液。“我们也常遇到突发疾病的情况，那男子情况比较严重，如果没能及时抢救，早就没了。”王女士说，该男子没有带手机、身份证等，民警无法联系上其家属。

记者联系上视频拍摄者徐女士，她坦言，“那个小伙子一直蹲着，社区医院的医生护士也在全力配合，大家都很努力地施救了40多分钟，我特别感动。”

小伙火车曾救人

高文博毕业于吉林大学四平医学院，在长春市120急救中心工作了3年。大二时，高文博在火车上抢救过一名突发癫痫的乘客，“当时我脑子里只有一个念头，尽最大努力抢救患者。”

高文博在人民医院工作了1年，医院领导昨天上午从网上得知此事表示，“小高基本功扎实，也很有经验。重要的是，作为医护人员，他有一份对于他人和社会的责任心，值得年轻人学习。”

昨天下午，记者在松榆里小区看到社区工作人员贴出的“寻人启事”，得知患者还没被确认身份，目前正在医院抢救，因大面积脑出血，有生命危险。记者从社区居委会了解到，该男子并非松榆里小区住户，一直没找到男子家属。记者又咨询了垂杨柳医院急诊科得知，医院目前也没有该男子家属的信息。

（北京晨报现场新闻记者 汪慧贤 线索：辰先生）