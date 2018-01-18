丽婴房润肤霜被检不合格

日前，国家食品药品监督管理总局在全国范围内组织抽检了婴幼儿类化妆品1011批次，抽样检验项目合格样品1010批次，上海丽婴房婴童用品有限公司委托上海华妮透明美容香皂有限公司生产的宝贝可爱婴儿润肤露1批次不合格，不合格项目为菌落总数超标。昨天，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐表示，该批次的产品已被国家要求停止销售了。

润肤露里菌落超标会有什么后果呢？

康康姐解释：首先，菌落总数超标证明这润肤露里含有微生物，这样的润肤露就更容易变质。简而言之就是，也许还没到保质期，这瓶香香就已经坏了，你还毫不知情，照样往脸上抹。第二，菌落总数超标的润肤露，在使用的时候很容易引起皮肤感染。万一你皮肤上有一些小伤口，这些微生物进入了伤口里，就会引起感染。更可怕的是，如果里面含有致病菌，那更完蛋，儿童万一不小心舔进嘴里呢？会伤害身体的。

国家食品药品监督管理总局要求所有化妆品经营企业停止销售该批次产品。上海市食品药品监督管理局已责令上海丽婴房婴童用品有限公司召回不合格产品，并对上海华妮透明美容香皂有限公司和上海丽婴房婴童用品有限公司进行检查。

国家食品药品监督管理总局要求上海市食品药品监督管理局对上述企业依法严肃处理，并及时公开相关信息。

康康姐觉得，既然选择了做婴幼儿用品这一行，就应该对自己生产的所有产品一百二十分的用心。如今，我国对于婴幼儿任何产品的监管都格外严格。奶粉、婴幼儿辅食、护肤品，增加抽检频率，加大监管力度，都是为了保证每一个宝宝都能吃到用到合格的产品。

值得欣慰的是，近几年来，咱们关于婴幼儿食品或护肤品的抽检合格率都在95%以上，尤其国产婴幼儿配方奶粉，2017年的抽检合格率高达98.7%。