感冒引发神经病变 男孩走路像醉汉

走路摇摇晃晃，就像醉汉，还两腿疼痛乏力。近日，荆门8岁男孩小越（化名）被诊断患上神经病变，如不及时治疗，可能因此丢命。

小越此前身体很健康，元旦节后突染得了“怪病”，走路摇摇晃晃，动不动就摔跤，好像喝醉酒似的。孩子还告诉妈妈“腿疼、没劲”。在当地医院看病，医生认为小越可能缺钙，没啥大碍。但此后小越情况越来越严重，回家观察才两天，竟然无法走路，濒临瘫痪，还出现声音嘶哑、喝水呛咳、呼吸困难等症状。

担心孩子健康，父母连忙带他到武汉儿童医院看病，经神经内科确诊，小越得了“吉兰—巴雷综合征”。这是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病变，严重时可能无法自主呼吸、心力衰竭。经过住院治疗，小越康复出院。

小越为何突然发病？该院神经内科副主任医师毛冰分析，询问病史发现，小越发病的前两周曾经感冒，病毒感染正是“吉兰—巴雷综合征”发病原因之一。该病为自愈性疾病，大多数可以自行好转，但是重症患者病情进展迅速，通常在数日至两周内病情发展至高峰，出现四肢完全性瘫，呼吸肌和吞咽肌麻痹，如不及时治疗，一旦出现呼吸衰竭、心律失常等并发症，死亡率将达3%。要想排查此病，可以通过肌电图检查及脑脊液检查来确诊。