北京：居家养老服务津贴今年起发放

从今年起，享受免费乘公交、逛公园的老年人范围将会增加；从今年起，本市老年人将享受到3类政府发放的津贴补贴。随着相关政策的“扩面提标”，2018年北京市老年人将享受到更丰富广泛的优待内容、更精准到位的福利保障。

整合老年人津贴补贴

“新时代 新气象 新作为”北京市学习贯彻党的十九大精神系列发布会——以人民为中心做好首都民政工作新闻发布会在市政府新闻办新闻发布厅举行。市民政局副局长、新闻发言人李红兵以“以人民为中心，让群众拥有更多获得感”为主题进行了发布。

80岁以上老人享受的100元养老助残券、90岁以上老人享受的高龄津贴……涉及到老年人的津贴和补贴体系今年将进行全面整合，同时扩面提标。“扩面，就是要完善此前没有的补贴，比如失能护理补贴；提标，就是把原有的标准再提高。”李红兵表示，市民政局正在就《北京市老年人居家养老服务补贴津贴管理实施办法》征求意见，旨在通过政策创制、整合与衔接，帮助经济困难、失能、高龄等老年人及其家庭提高支付能力，享受专业化的照顾服务，减轻居家养老照料负担。

居家养老的三类补贴

根据《办法》征集意见稿，老年人居家养老服务补贴津贴包括三类——困境家庭老年人生活服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴。“困境家庭老年人生活服务补贴”发放给低保、低收入等困境家庭的老年人，用于补贴其晚年日常照料等服务性生活支出，标准大约为200元至300元。值得注意的是，“计划生育困难家庭 ”也纳入补贴范围，补贴标准为每人每月100元。

“失能老年人护理补贴”发放给重度失能或重度残疾的老年人，用于补贴其因功能缺失而产生的居家长期照护支出，可以购买照料支持、照顾服务、护理服务和长期照护保险、商业养老保险等照护性服务。经评估为重度失能的老年人补贴标准不低于每人每月600元。

“高龄老年人津贴”发放给本市户籍的80周岁及以上老年人。80周岁至89周岁的老年人，津贴标准不低于每人每月200元；90周岁至99周岁的老年人，津贴标准不低于每人每月500元；100周岁及以上的老年人，津贴标准不低于每人每月800元。

符合全部条件可同时申领

符合条件的老年人，可同时申领三类补贴。同时，本市80周岁及以上老年人居家养老服务补贴制度、90周岁及以上老年人高龄津贴制度、95周岁及以上老年人补助医疗制度、100周岁及以上高龄老年人津贴制度停止执行。60至79周岁的重度残疾人居家助残补贴制度与该政策进行衔接整合。

《办法》拟定于7月1日起实施，目前尚处于征求意见阶段，最终补贴标准还未确定，但李红兵明确表示，“兜底线”是政府的基本职责所在，今年将不断加强养老服务体系的建设，提高老年人居家照顾服务水平。（记者 崔红）

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免费逛公园乘公交政策进一步调整

发布会上，李红兵还透露说“现在全市65岁以上的老年人享受的是免费乘地面公交和免费去政府可控的公园政策，这个政策也正准备做进一步的调整，主要是想扩大享受社会优待人群的范围。”他对此解释说，新修订的《老年人权益保障法》明确老年人是指60周岁以上的公民。“因此，根据老年人权益保障法，60周岁以上的老人可以享受社会优待。”

记者获悉，目前本市对老年人的社会优待政策包括，65周岁以上的老人免费乘地上公交、逛公办公园；大中型医院对老人实施挂号、就诊、化验、检查、交费、取药“六优先”服务；法律机构为老人优先提供减免费法律咨询等内容。

目前有效持“养老卡”的老人约236万，其中本市户籍约205.5万人、常住外埠老人约30.5万人。2017年全市老年人免费乘公交获得政府买单近7个亿。