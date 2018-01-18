安徽食品安全工作履职不力 党政负责人共同担责

人民网合肥1月17日电 （记者孙振）安徽省委办公厅、省政府办公厅近日联合印发 《关于落实食品安全党政同责的意见》，明确指出各级党委、政府主要负责人同为食品安全工作第一责任人，其他负责人对分管工作职责范围内的食品安全负领导责任。各级党委、政府要将食品安全工作纳入领导班子和领导干部综合考核、目标管理绩效考核范围，建立责任追究制度，对未履行职责的行为严厉追责。

就强化党委领导责任，意见指出，要把食品安全工作纳入各级党委工作重要议事日程，与社会治安综合治理工作一同决策部署、一同推进落实、一同考核评价；各级党委常委会每年至少听取1次食品安全工作汇报，研究部署食品安全工作。

在强化政府行政责任方面，意见明确，将食品安全工作纳入本地区国民经济和社会发展总体规划，推进食品安全规划落实；各级政府常务会议每年至少听取1次食品安全工作汇报，研究解决实施过程中的重点难点问题。此外，意见明确，对食品安全突发事件处置不力、造成重大损失或者恶劣影响的党政负责人，依据有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 11 版）