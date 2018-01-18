最高检要求：加大食药领域公益诉讼案件办理力度

人民网北京1月17日电 （记者彭波）最高人民检察院近日下发《关于加大食药领域公益诉讼案件办理力度的通知》，要求各级检察机关加强食药领域公益案件线索摸排工作，重点关注“危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动”挂牌督办的案件，从中发现案件线索，率先在食品药品安全领域探索建立行政执法与行政检察衔接平台，全面获取食药监、质检、工商等行政机关执法信息，及时从新闻媒体的报道中和群众举报中发现食药领域案件线索，鼓励群众举报公益案件线索。

《通知》明确把食品、保健食品欺诈和虚假宣传问题作为线索摸排工作的重点。要求重点关注未经许可生产经营食品和保健食品以及食品和保健食品标签虚假标识声称违法行为，重点关注利用网络、会议营销、电视购物、直销、电话营销等方式违法营销宣传、欺诈销售食品和保健食品违法行为，重点关注未经审查发布保健食品广告以及发布虚假违法食品、保健食品广告违法行为，重点关注食药监、质检等监管部门在食品、保健食品欺诈和虚假宣传等问题监管方面的不作为、乱作为等行政违法行为。在办理该领域的公益案件时，民事公益诉讼中要重点关注涉嫌欺诈和虚假宣传的食品和保健食品生产经营者、广告经营者、广告发布者和广告代言人的违法行为，行政公益诉讼中要重点关注食药监、质检、工商、新闻出版广电管理等部门在监管过程中是否存在违法行使职权或不作为的情形。

《通知》强调，要重点关注食品药品安全领域进出口商品质量方面存在的假冒伪劣、隐瞒缺陷或不按规定召回等违法行为，重点关注质检等部门在商品质量安全监管方面存在的违法行使职权或者不作为的违法情形。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 11 版）