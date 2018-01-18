这些年火了的 “网红”食品

编者按：互联网的传播在捧红一个个“网络红人”的同时，也为食品行业搭建了一个新的概念传播与营销舞台。不少产品都搭上了这班快车，一跃成为食品界的“网红”。但是，想要让“网红”食品获得持久的生命力，一直“红”下去，食品安全是底线。本期食业先锋就“邀请”了三款近几年火爆朋友圈的“网红”食品“做客”，它们分别来自连锁面包店和大型饮料制造商，其生产环节均遵循严格的质量标准要求；同时配以网友们的试吃点评，让我们一起探究到底是“网红”食品们的何种特质吸引了食客们的注意。

最“脏”的面包——脏脏包

脏脏包实际上就是巧克力可颂面包，通过在可颂面包中抹上巧克力酱，再撒上可可粉，使整个面包呈现可可粉的深棕色。脏脏包因颜值而生，看上去脏兮兮的，吃完后嘴巴和手上也会因为沾上巧克力而变脏，因而得名“脏脏包”，这款面包也正是因为“脏”而火了起来。

脏脏包外层口感酥脆，内层巧克力味浓郁，得到了很多喜爱甜食的“吃货”们的喜爱。在一众明星的品尝带动下，近一段时间这一“网红”食品更是频现社交网络热门搜索榜。

网友（大胃王DDY）：这个脏脏包吃了以后真的会很脏，但是就是要用手拿着吃才有乐趣。想起了小的时候肆无忌惮地吃东西的感觉，有一种童年的乐趣。我这个脏脏包是从某大型连锁面包房买的，能从透明的橱窗里看到制作过程，吃起来更放心一些。

最“蓝”的可乐——蓝色百事

生活中人们常喝的可乐一般是深棕色的，然而，最近一款蓝色的可乐在朋友圈走红。这款蓝色可乐是百事公司在2017年夏天推出的，名为“PEPSI BLUE”。据悉，该款可乐在巴厘岛和夏威夷限定销售，为梅子口味，液体呈现宝蓝色。蓝色可乐在国内的售价曾一度被炒到每瓶30元，但是依然成为年轻人竞相追捧的“网红”食品。

其实，为可乐变色已经不是新鲜事了，2017年5月，肯德基开始出售粉色的百事可乐，味道为草莓牛奶口味；早在2012年，就已经有网友在论坛放出了在日本贩售的白色百事可乐的图片。此外，还有加勒比风情黄色可乐、红豆味的红色百事可乐、黄瓜味的绿色百事可乐等。

网友（兔小萌）：这个可乐不光瓶身和包装是蓝色的，里面的液体也是蓝色的，这点让我觉得很神奇。在玻璃杯里加两块冰块，把蓝色的可乐倒进去，给人一种非常清爽的感觉。平时喝惯了百事公司的普通口味可乐，尝试一下少见的梅子味可乐，味道很不错，个人觉得比普通可乐好喝。

最“隐形”的奶茶——透明奶茶

奶茶类饮品频频跻身2017年“网红”食品榜。从“一点点”到“喜茶”，排队一小时只为一杯奶茶的火爆场景勾起了很多人的好奇心。近日，日本饮料商三得利也瞄准了奶茶产品，推出了一款“透明奶茶”。顾名思义，这款奶茶的颜色同普通饮用水一样，无色透明，其外包装也和一般的矿泉水无异，如果不是包装上的奶茶图案，消费者可能难以想到这是一瓶奶茶。

这款透明奶茶确实含有牛奶和茶叶成分，配料表上，“红茶”“乳清粉”等赫然在列。据悉，制造商通过一种“色素萃取技术”分别选择性地从牛奶和茶叶中提取所需物质，除去食材原有色素，保留了奶茶的香味和味道。

网友（TNF）：透明无色这一点让人感到很新奇，商家特意强调了这不是奶茶味的风味水，而是真实的乳制品。不是单纯用香精勾兑出的饮料让我放心。虽然起初我还以为这是商家的营销噱头，等到真正尝了以后发现的确有奶茶的味道，完全颠覆了我对奶茶的认识。遗憾的是这款奶茶的奶味并不是很浓郁，谈不上味道有多么出众。（孙晓琦编辑整理）