为人民群众提供健康服务要一个不少一个不落

编者的话：“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”新年伊始，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上发表的重要讲话，体现了巨大的政治勇气和强烈的责任担当。回顾2017年，随着党的十九大顺利召开，这张写有“人民向往的美好生活”的考卷已经展开。为此，人民网·人民健康特别推出“健康中国·民生答卷”系列报道，不忘初心，牢记使命，展示向人民交出满意的答卷。今天推出第一期报道——医疗卫生篇。

“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。” 中国人民大学医改研究中心主任王虎峰教授在接受人民健康网采访时表示，这一提法是一个重大的标志，意味着健康中国战略是我们国之大计，各行各业、社会各界，都应贯彻将健康融入所有的政策，将健康同各领域、各方面的工作相结合。健康中国战略具有了更加深刻的内涵和更加重要的战略地位。

“习近平总书记在十九大报告中提出的实施健康中国战略，是新时代健康卫生工作的纲领。作为一名基层医务工作者，我深受鼓舞。” 十九大代表、内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗蒙医医院副院长斯日古楞说，没有全民健康，就没有全面小康，人民健康是也是广大人民群众的共同追求。

家庭医生离百姓越来越近

“我又来找赵医生了！”53岁的胡恩堂一走进河南省焦作市解放区焦北社区卫生服务中心，全科医生赵黎明就迎上来：“血压高了？还是颈椎的老毛病犯了？快让我瞧瞧！”如此了解老胡的病情，正是因为赵黎明是老胡的家庭医生。

原来，胡恩堂一直身体不好。去年春节期间，他突感胸闷心慌，急忙拿起电话打给赵黎明，没想到她很快就赶到了。一番检查询问后，赵黎明判断是心脏问题，马上安排老胡到社区住院。

正在因为那次急救，使老胡从此特别信赖赵黎明，大小毛病都要先问问赵医生。“我进大医院连科室都分不清，正好她是全科医生，啥病都能瞧，感冒、牙疼、慢性病，干脆全找她。”胡恩堂点开手机，里面存着赵黎明的微信，一有不舒服，他就跟赵医生聊上两句。

“现在，该卫生服务中心总共有6位全科医生，管理着周围一大片社区，有些忙不过来。我希望像赵医生这样的全科医生，在身边越多越好。”胡恩堂深有感触地说。

据国家卫计委介绍，现阶段我国的家庭医生主要包括基层医疗卫生机构注册全科医生，以及具备能力的乡镇卫生院医师和乡村医生等。一些符合条件的公立医院医师和中级以上职称的退休临床医师，特别是内科、妇科、儿科、中医医师，也可作为家庭医生在基层提供签约服务。签约服务原则上以团队服务为主，家庭医生团队包括家庭医生、社区护士、公共卫生医师等，有二级以上医院医师提供技术支持和业务指导。2018年，还将做实做细家庭医生签约服务，逐步提高居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。

信息化让患者看病更便捷

2017年11月2日上午10点半，昆明市民李洋按照手机APP上预约的就诊时间，来到云南省第一人民医院做孕期产检。进入门诊大厅，李洋径直来到一台自助机前，刷就诊卡进行“签到”，并打印上次就诊时做的唐氏筛查报告。

遗传诊断中心医生李倩为其分析了唐氏筛查结果，并建议李洋在孕期22至24周之间做一次系统胎儿B超检查。李倩在电脑上点了几下，又将李洋的就诊卡在POS机上一刷，B超便缴费成功，整个预约时间不超过10秒钟。

在诊室里摆放POS机，是云南省第一人民医院半年前推行“诊间结算”的创新举措，病人在就诊时，无论是预约检查还是开单拿药，都可以在诊室里直接缴费，免掉了去窗口跑腿排队的麻烦。

不仅门诊患者方便了，住院患者也可以在护士站直接办理入院和出院手续。

“真是想不到，两三分钟就办好了住院手续。以前要先拿着门诊医生开的入院证，到住院科室批准床位，再到收费窗口去排队缴费，有时花上半天工夫才能办完。现在只需要凭借手机短信通知，直接到病房外的护士站缴费入院。”53岁的黄兴武这次来住院，惊喜地发现住院流程有了大变化。

云南省第一人民医院院长蒋立虹说：“刚刚推出这些举措时，我们有的医生都有些不理解，个别医生甚至认为自己是给人看病的，怎么能成了收费员？但实施后，医生们发现自己多花一分钟，能给病人省去几小时的奔波，自然就理解了。”

根据国家卫计委公布的数据，截至2016年底，1378家医疗机构提供移动支付的方式进行结算，较2015年增加了710余家，更多患者从中受益，减少了排队次数和等候时间。

外地看病即刻就报销

“我这次看病花费43000多元，异地医保报销34000元，自费支出9000多元，再也不用全额垫付了。”来自吉林省长春市的金邦发说。最近，金邦发在北京大学人民医院住院，出院时直接享受异地医保实时结算。

66岁的金邦发退休后到北京与女儿一起生活，他有冠心病，多次在北大人民医院住院。

金邦发介绍，前几次住院，得先打电话与长春医保部门联系，如果不告知，私自住院可能报销不了。每次看病花费好几万元，先自行垫付，然后按长春医保部门规定的时间回去报销。

“前3次都是我回长春，报销完再来北京，得一周时间。那时我身体还行，能自己去，现在行动不方便了，只有让女儿去。”金邦发算了一笔账：去长春报销耗时一周，一个来回需要花费上千元，如果让女儿去，她家里小孩正在上学，也得有人接送，实在很误事。

报销手续也麻烦。“除了要提供看病的单据，还得去自己在长春住处的街道办开居住证明，而且每年都要重新开。”金邦发说，“按照规定，交全了报销资料，还得等5天左右才给报销。”

自从长春开通了异地医保报销，女儿金茜专程去给他新办了一张医保卡，激活后就能在北京实现医保直接结算。如今金邦发看病，把医保卡押在住院处，出院时不需提供任何单据和证明，直接刷卡就行，与本地人一样。

“随着年纪增大，看病就医可能会越来越多，异地医保直接报销结算，确实解决了大问题。”金邦发说。

健康扶贫让贫困百姓“敢看病”

家住云南省昭通市镇雄县后曹村瓦房组的罗勇（化名）是农村五保供养对象。2016年4月1日至2016年6月30日因精神分裂症在镇雄县精神病医院住院治疗，住院费用22067.03元，新农合报销费用后，原本仍需要自费4653.41元，经过民政救助补充医疗保险再次报销1861.36元后，真正的自费部分仅为2792.05元。

在2009年之前，想拿到这笔民政医疗救助款，需要将近三个月的时间，历经村、乡镇、县级相关部门层层审批，才有可能拿到报销款。现在，有了“一站式”即时结算，在定点医院结算窗口，只需几分钟，享受新农合减免或医保报销的同时，即可得到民政医疗救助补充医疗保险补偿，无需申请、无需审批、无需垫付，随来随看、随走随结、现场救助，极大地方便了受助群众。

目前，昭通市的民政救助补充医疗保险已覆盖全市一区10县的全部82万城乡困难群众。项目实施以来，像罗勇这样的受益人群累计达到了42万人次，累计赔付资金达1.6亿元。个人医疗费用比例平均下降了9.66%，自付比例控制到25%左右，有效缓解了参保群众“因病致贫、因病返贫”问题。

“一个家庭只要有一个人病了，就拖累了一家人，不仅他自己丧失了劳动能力，没有办法使家庭增加收入、改善条件，而且这一家人的财物都要用来给他治病。如果不能把病治好，则全部都陷进去了。”国务院扶贫办副主任洪天云说：“所以，贫困乡村、贫困家庭特别期盼国家有更好的政策，有更有力度的措施，帮他们缓解困难、治疗疾病。”

2017年2月21日，习近平总书记在主持中共中央政治局第三十九次集体学习时强调，言必信，行必果。农村贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困，是全面建成小康社会的底线任务，是我们作出的庄严承诺。他指出，要落实教育扶贫和健康扶贫政策，突出解决贫困家庭大病、慢性病和学生上学等问题。

医联体“上下转诊”成效初显

不久前，幸运死里逃生的中风患者黄女士由湖南邵阳市中心医院下转至她的首诊医院——隆回县人民医院，进一步接受康复治疗。这“一上、一下”之间，正是2017年以来我国加快推进医联体建设的成果体现。

2017年，医联体首次被写入《政府工作报告》；4月，国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，全面启动多种形式的医联体建设试点，三级公立医院全部参与医联体建设并发挥引领作用。

四川确定由三级公立医院或业务能力较强的医院牵头，联合城市二级医院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构等，形成资源共享、分工协作管理模式的城市医疗集团；湖南成立了跨区域的专科医联体，目前已吸引全国20余省份的100多家医院加入……医联体从此前多地试点的“自选动作”升级为全国铺开的“规定动作”，一系列密集措施随之出台。

国家卫计委数据显示，截至2017年6月底，全国已有1764家三级医院开展了多种形式的医联体建设工作，占全国三级医院的80%。随着医联体作用成效逐步显现，基层服务能力也进一步提升，2017年上半年，全国县域内就诊率达82.5%，较2016年末增长了2.1个百分点。

《中医药法》开启发展新契机

从医30多年，戴培贞一直为一件事发愁。这令她心有不甘，却又无可奈何。同行们对此也觉得是一件非常遗憾的事。

“我家世代行医，到我这里已经是第十一代了。”66岁的戴培贞出生于中医世家，祖辈曾在上海开有仁寿堂医馆，名噪一时。

“父亲从爷爷那里学到了一套家传秘方，其中有一个方子叫骨结核散，对治疗骨结核病效果尤其明显。”戴培贞称。她想把父亲那套祖传单方中的其它药方制成制剂。一来，患者可以内服外用，方便治疗；二来，可以把药方的作用更有效地服务病人。

但是，这个愿望戴培贞一直未能实现。

“因为按照现行的医疗卫生管理办法，传统中医的膏丹丸散等制剂的审批必须经研究、实验、审核等多个程序。一个新药的审批是一个漫长而且耗资巨大的过程，耗时大约在5-10年，投入的财力物力更是天文数字。”

“《中医药法》的实施有望解决中医单方制剂难的问题。”重庆市中医药学会名誉会长、全国中医药健康科普首席专家马有度称，《中医药法》提出：国家鼓励医疗机构根据本医疗机构临床用药需要配制和使用中药制剂，支持应用传统工艺配制中药制剂，支持以中药制剂为基础研制中药新药。具体来说，就是这些中药制剂原先需要经过“注册”，而现在，通过相关药品管理部门“备案”就可以了。

《中医药法》起草组成员、国家中医药管理局传统医药法律保护重点研究室主任宋晓亭指出，这一点差距非常大，大大有利于医疗机构对中药制剂的使用，有力地促进中药制剂的发展，尤其是传统制剂的发展。同时，他强调，备案主要针对中药院内制剂。并不意味着所有的中药制剂都可以获得这种“特权”，仅允许“传统工艺配制”的中药制剂品种实行备案制。

医生收获了更多尊重和理解

2017年8月，南大爷来到中医科学院西苑医院泌尿外科就诊，刚走到门诊二楼，腹部的憋胀感已经让他无法忍耐，只想尽快找到一位医生求助。情急之下，南大爷推开一间诊室大门闯了进去。

科主任高瞻正在诊室里给病人问诊，见到南大爷症状紧急，征得正在问诊的病人同意后，马上为南大爷进行紧急诊查。原来，南大爷小解困难已有3天，由于惧怕治疗，坚持在家憋着，等实在熬不住了才到医院。检查结果显示，南大爷膀胱内积存的尿液已经超过800毫升，再不治疗可能危及肾脏。随后，高瞻马上指导护士对南大爷进行了导尿，并安排他住院接受观察。

“整个过程，高瞻医生没有让我多跑一步，做完检查治疗后才让我去办其他手续，一切以病人的生命健康为优先。”南大爷感慨，治疗过程让他十分感动，“只有亲身经历，才会感受到医生的好、服务的周到，他们对待患者就像对待自己的亲人一样，我们应该给到他们更多的理解与尊重。”

在国家卫生计生委宣传司、人民日报社人民网共同主办的“尊医重卫——我们一起行动”暨“寻找身边感人的医患故事”活动启动仪式现场，观众们聆听了“恐医症”患者南大爷亲历的感人医患故事。

近年来，国家着力推动全社会形成尊医重卫良好氛围。2017年11月，国务院批复同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”，体现了国家对医务人员和医疗卫生工作的高度重视。

此外，国家还不断出台政策措施，改善医务人员执业环境、保障医务人员合法权益。例如，2017年12月13日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，在患者需要抢救却不能取得近亲属意见的情况下，医务人员经医疗机构负责人或授权的负责人批准立即实施相应医疗措施，患者因此请求医疗机构承担赔偿责任的，人民法院不予支持。

2018：十道考题已拟定，增强群众获得感

1月4日，2018年全国卫生计生工作会议在京召开。会议强调，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，全国卫生计生系统要全面深入贯彻党的十九大精神，全面实施健康中国战略。2018年将重点扎实做好10个方面工作：

一是持续深化医药卫生体制改革。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。三是预防控制重大疾病。四是持续提升医疗服务质量安全水平。五是深入实施健康扶贫工程。六是传承发展中医药事业。七是大力发展健康产业。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究。九是充分调动医务人员积极性主动性。十是统筹提高卫生计生治理能力。

不驰于空想、不骛于虚声。2018年，全国卫生计生系统将深入落实新时代卫生与健康工作方针，全面实施健康中国战略，完善国民健康政策，进一步增强人民群众获得感，促进经济社会健康发展和民生改善。