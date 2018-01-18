总局要求做好办实食品安全快检便民服务

1月16日，国家食品药品监管总局发布通知，要求各级食品药品监管部门对辖区内设置的食品安全快检室等便民服务站点运行情况进行检查，切实把食品安全快检等便民服务实事办好、好事办实。

通知指出，近年来，一些地方探索通过在大型商超、批发市场设置快检室，以及配备流动快检车等措施，帮助群众快速检验一些特定农兽药残留，对保障食品安全发挥了一定作用。但是，有的地方食品安全主体责任不明确，设备维护不够，人员执守缺失，快速检验形同虚设。

国家食药监总局就各地进一步做好食品安全快检等便民服务工作提出以下要求：

——各级食品药品监管部门要对辖区内设置的食品安全快检室等便民服务站点运行情况进行检查。对于不能有效运行的，要研究解决办法，落实资金、人员、设备等保障措施；对于管理制度、工作责任落实不到位的，要进行全面整改，提高资源利用效率。

——食品经营者要充分落实食品安全主体责任。商超、批发市场开办者要严格履行进货查验、抽样检验、索证索票等法定义务，确保所经营的食品质量安全。对设在商超的便民服务站点，商超主办方要加强设备维护和日常管理，让便民服务成为提高质量安全管理水平、打造放心商超的重要手段。

——各级食品药品监管部门要落实食品安全检查检验责任，加强检验检测能力建设。对抽检发现的不合格食品，要加强核查处置，消除风险隐患，及时公布抽检信息，提高人民群众食品安全感。要与农业等相关部门协作配合，完善食用农产品市场准入、准出和追溯体系，落实“从农田到餐桌”的全链条监管制度，切实守护好人民群众“舌尖上的安全”。