甘肃改善医疗服务：预约诊疗省时 远程会诊便民

1月16日，甘肃省改善医疗服务工作会在兰州举行。 闫娇 摄

甘肃省改善医疗服务工作会16日在兰州举行。会议披露，自“改善医疗服务行动计划”实施三年以来，甘肃通过加强医疗管理、改善服务流程、创新服务模式，不断改善民众看病就医感受，解决大医院人满为患的问题，目前已经取得阶段性成效。

甘肃省卫生计生委主任郭玉芬介绍，改善医疗服务流程方面，该省积极落实预约诊疗制度，目前，全省三级医院和70%的二级医院均已通过网络、电话、微信等方式开展预约诊疗服务。同时，各级医疗机构根据患者就诊情况，弹性安排出诊医师和导诊人员，减少患者等待时间。

在提高医疗服务和效率方面，甘肃近年来先后成立了43个省级医疗质量控制中心，通过质控中心专家传、帮、带提升基层医疗服务。目前已对13市州87个医疗结构开展了培训。此外，还深入推进优质护理、严格规范诊疗行为，做到急诊急救无缝衔接。

此外，甘肃还不断推进中医药特色服务，全省建立了中医药服务网络，提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。

郭玉芬说，三年来，该省各级医疗机构通过对信息技术的广泛应用，使得医疗服务更加“智慧”。远程医疗、日间手术等创新服务的开展，方便了患者，也满足了患者不同层次的需求。

甘肃省妇幼保健院党委书记刘东海就“分时预约、精准预约”分享了经验。他说，该院自网上预约挂号以来，门诊量逐年增加，仅2016年门诊量增加33.6%。

甘肃省人民医院院长郭天康介绍，该院自启动远程会诊工作以来，网络覆盖甘肃省所有县区级医院及80%的乡镇卫生院，24小时为基层患者提供诊疗服务，会诊病例数量从2007年868例增加到2017年8642例，总会诊量35000余例，为基层患者直接、间接节约医疗成本达3亿余元。

甘肃省卫生计生委党组书记尚裕良表示，自2018年起，甘肃省各级医疗机构要继续完善预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度。

当日，会议还公布了甘肃省改善医疗服务第三方评估情况。“技术水平高”仍是患者考虑选择就医医院的首要因素，而“医患交流不足、医患双方缺乏信任”等成为医患关系紧张的主要原因。(完)