大寒养生由冬藏转春生

“少睡始知茶效力，大寒须遣酒争豪。”《中国天文年历》显示，1月20日将迎来“大寒”节气。专家提醒说，此时节，天气依然寒冷，公众要注意防“寒”。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，每年公历的1月20日左右是大寒，此时太阳到达黄经300度。民谚说：“大寒年年有，不在三九在四九。”今年大寒正始于“四九”的第4天。大寒是农历二十四节气中的最后一个节气，在冬季即将结束之际，隐隐中已可感受到大地回春的迹象。

尽管不如小寒时节冷，但气象资料显示，大寒时节寒潮南下比较频繁，常会带来大风降温和雨雪天气。

中央气象台天气预报显示，从18日起，一股较强冷空气将自北向南影响我国中东部，带来大风降温。

“小寒大寒，冻成冰团。”天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲提示说，此时节，公众出行仍要注意保暖，尤其是头部、背部和腹部；要适当多吃一些具有辛温解表、发散风寒的食物；冬三月的进补量应逐渐减少，以顺应季节的变化，在进补中应适当增添一些具有生散性质的食物，为适应春天生发特性做准备。

提醒

吃这些水果可解燥

天气寒冷，有些人不吃水果，以为多喝水能解燥去火。其实，水果含有很多水所没有、人体不可或缺的营养成分。那么，大寒时节适合吃哪些水果呢?

橘子

橘子不仅口感酸甜，营养丰富，而且还有很多的药用价值。众所周知，晒干后的橘皮，也就是陈皮富含药用价值。而橘络也有作用，其中富含一种名叫“芦丁”的物质，这种物质能保护人体血管正常的弹性和密度，减少血管壁的脆性和渗透性，防止血管破裂。橘络可以直接吃，也可用来泡水喝。

橘子的果肉富含维生素C、柠檬酸、膳食纤维及果胶，可辅助治疗高脂血症、动脉硬化及多种心血管疾病，还具有开胃理气、止咳润肺、解酒醒神的功效。

甘蔗

甘蔗也是冬季养生祛火的食疗佳品。甘蔗滋补清热，含有丰富的营养成分。甘蔗含多种微量元素，其中铁的含量特别多，素有“补血果”的美称。作为清凉的补剂，它可治疗因热病引起的伤津、心烦口渴、反胃呕吐，肺燥引发的咳嗽气喘。

甘蔗外皮颜色不同，食疗功效也有差别。皮色青黄的甘蔗，有清热之效，解肺热、肠胃热，但脾胃虚寒、胃腹寒疼者不宜食用。皮色深紫近黑的甘蔗，性质温和滋补，既能充饥、止咳、健胃，还能补充体力，但喉痛热盛者不宜吃。此外，甘蔗糖分高，糖尿病患者、代谢异常及血脂高者，要谨慎食用。

柚子

柚子具有健胃消食、化痰止咳等功效。柚子的维生素C含量高，可以预防感冒，美容肌肤。冬天蔬菜水果较其他季节种类少，而柚子则可以在冬季给我们补充充足的维生素C。

养生

饮食：减咸增苦

大寒时节，天气依然寒冷，但北方地区室内温度往往较高，人体容易出现燥热感。此时适当吃点凉菜等，可以缓解这种燥热。但是切忌贪食冷饮，否则会导致胃肠受寒。另外，还有些人认为冬季多吃火锅可以祛除寒气，却不知过多摄入高脂肪、高热量的食物更容易引起胃肠疾病。

饮食上宜减咸增苦以养心气，使肾气坚固。此外，还应多食用黄绿色蔬菜，如胡萝卜、油菜、菠菜等。由于大寒适逢春节，一般家庭都会准备丰富的过年食物，此时要注意避免饥饱失调，可以多吃具有健脾消滞功效的食物，如山楂、柚子等，也可多喝小米粥等。

精神：心情舒畅

所谓“暖身先暖心，心暖则身温”。意思是说心神旺盛，气机通畅，血脉顺和，全身四肢百骸才能温暖，方可抵御严冬酷寒的侵袭。因此在大寒时节，应安心养性，怡神敛气，尤其是老年人要注意保持心情舒畅，心境平和。

起居：早睡晚起

“大寒”是冬季的最后一个节气，在起居方面要做到早睡晚起，早睡是为了养人体的阳气，晚起是为养阴气。古语有云“大寒大寒，防风御寒”，大寒时节除了注意防寒之外，还须防风。

生活：睡前洗脚

大寒时节，最好养成睡前洗脚的好习惯。俗话说“寒从脚起，冷从腿来”入睡前以热水泡脚，能使血管扩张，血流加快，改善脚部的皮肤和组织营养，降低肌张力，改善睡眠质量，对于预防冻脚和防病保健都有益处。