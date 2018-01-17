自制“救护车”急送摔倒老人就医

老人不慎摔倒在地，120急救车一时无法赶到，路人和居委会干部纷纷伸出援手，“巧思妙想”下，最终自制平板车把老人及时护送到医院。这是市民张先生昨天在徐汇区武康路五原路口所看到的暖心一幕。

15日上午10时许，张先生路过武康路五原路口，看到一位年约七十岁的老伯摔倒在路口人行道上，无法动弹。老人浑身僵硬，好久无法站立起来，蜷缩着身体躺在地面上，这一突发情况引得不少市民围观。张先生说，由于老人很有可能骨折，当时大家也不敢轻易上去搀扶，于是赶紧拨打了急救电话。在等待过程中，当地居委会干部也及时赶来，并通知了老人家属，大家一同陪在老人身边，有热心市民脱下自己的外衣，盖住老人全身，为他挡风驱寒。然而，等待近一小时，救护车迟迟未来，着实急坏了不少热心市民和居委会干部。“后来居委干部反复恳求借来了一辆平板车，送老人去了医院，很不容易！”张先生感慨，目睹整个过程，在救护车调配不过来的情况下，居委干部千方百计送老人就医，他真心想为他们点个赞。

15日下午，记者联系到了徐汇区湖南路街道安福居委会。该居民区党支部书记余志明告诉记者，老人是安福居委辖区居民，知道救护车一时赶不过来后，她立马在路口拦下了一辆回收废品的黄鱼车，商量临时“征用”。同时又让居委同事从弄堂里找来一张板床，把板床放在黄鱼车之上，短时间内自制成了一辆平板车。随后，多位热心市民一同抬起老人上车。“当时情况紧急，气温又低，老人已经躺了一小时，不能再等下去了。”余志明说，听到要送老人去医院，当时黄鱼车的主人有些为难，怕有麻烦，但她几句话立刻说服了对方，“老人出了什么事情来找我！”最终，这辆自制“救护车”成功上路，把老人送至医院急救。经医院检查，目前，老人胯骨骨折，正住院等待手术。