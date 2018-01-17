去年抽检成品油油样全部合格 北京市工商局严厉打击非京标油品销售行为

市工商局充分发挥自身职能作用，推进首都大气环境质量持续改善，加强流通领域车用燃油质量监管，开展流通领域燃煤质量监管，提升流通领域车用尿素溶液质量监管成效，强化流通领域建筑类涂料和胶黏剂类商品质量监管，圆满完成了2017年大气污染防治秋冬季攻坚行动任务。值得一提的是，截至2017年11月底，全市共抽检成品油油样2616组，经检测未发现不合格样品。

共抽检成品油油样2616组

在加强流通领域车用燃油质量监管方面，市工商局约谈了中石化北京石油分公司、中石油北京销售分公司，要求两大集团严把质量关，加强对信用等级差和偏小偏远加油站的监管。两家公司代表旗下700余家经营网点向社会公开了《北京市成品油企业规范经营承诺书》，承诺严格遵守有关法律法规，接受行政部门的监督管理，保证流通领域车用燃油质量。

市工商局制定并下发成品油质量抽检工作方案，严格落实第六阶段车用汽油和车用柴油新标准，组织开展成品油抽检工作，严厉打击非京标油品的销售行为。对信用等级高的加油站进行一般性抽检，对信用等级偏低的加油站加大抽检频次，自2017年9月起，做到每月按序抽检。截至2017年11月底，全市共抽检成品油油样2616组，完成全年计划的131%，经检测未发现不合格样品。

车用尿素商品质量持续向好

车用尿素溶液作为柴油车尾气排放处理系统SCR技术中必须用到的消耗品，质量不合格的话将会影响尾气处理效果并对系统的正常运转产生严重损害。为控制车用尿素商品质量风险，北京市工商局采取多项举措予以严格监管。联合环保、商务、质监等部门对各成品油经营企业召开部署会，通报了流通领域车用尿素商品质量抽检情况，要求各经营单位切实落实进货检查验收制度，查验供货商的主体资格，督促全面加强各环节质量管控。

从2017年9月份起，每月组织全市性抽检，截至12月20日，全年已抽检样品196组。从抽检结果来看，质量持续向好。同时，引导经营企业严格把控进货渠道，加强经营自律。对2017年以来抽检两次以上不合格品牌及生产企业、两次以上合格品牌及生产企业，向销售车用尿素溶液的各加油站进行了定向公示，引导各经营单位对其经营的车用尿素溶液品牌进行优化选择。

全面开展煤炭质量抽检工作

在燃煤质量监管方面，重点向各工商分局部署了煤炭质量监管工作任务，明确了工作进度和工作要求。制定《煤炭质量抽检实施规范》，明确抽检的适用范围、抽检依据标准、抽检项目、采样方法、结果判定、结果处理等内容。召开本市煤炭大型经销企业座谈会，明确经销企业销售煤炭的质量主体责任，要求其落实质量管理制度，把好进货关。全面开展煤炭质量抽检工作。截至2017年12月17日，全市完成抽检154组，立案5件，在北京市工商局网站、北京市企业信用信息网公示不合格信息6条，加大信用惩戒力度。

同时，强化流通领域建筑类涂料和胶黏剂类商品质量监管。按照新地方标准要求完成流通领域建筑类涂料和胶黏剂商品抽样174组。强化VOC等指标检测，对经抽查检验并依法认定的不合格建筑类涂料和胶黏剂类商品，责令销售者立即停止销售，并进行立案查处。及时公示不合格建筑类涂料和胶黏剂类商品信息，并将不合格情况及时通报产地质监部门，强化源头治理。

北京晨报记者 陈琳