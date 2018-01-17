冬季迎风流泪或因泪道阻塞

入冬后，一些市民无缘无故流泪，在刮风的天气更为明显。近期，长沙市第四医院眼科先后接诊了10余例迎风流泪的患者，其中大多数为老年人。

62岁的张女士一出门就容易流泪，寒风凛冽的时候更严重，自行用了一些眼药水，症状没有明显缓解。近日，她的左眼开始流脓，才赶紧到市第四医院眼科就诊。经诊断，张女士因左眼泪道阻塞致慢性泪囊炎。经左泪囊鼻腔吻合术后，她迎风流泪的毛病消失了。市第四医院眼科主任、主任医师周清表示，慢性泪囊炎往往在冬天急性发作，炎症加重会使面部出现肿包，甚至溃烂。

周清表示，冬天，泪腺受到冷风刺激，会反射性地引起泪液分泌增多，而泪道受冷收缩变细，一时不能把过多的眼泪引流出去，于是产生流泪现象。这种迎风偶尔少量流泪属于正常生理现象，不必担心。但如果经常出现无缘无故流泪，则可能是病理现象。如沙眼、干眼症、慢性结膜炎、泪小点外翻等眼病，或异物、感染、结石等导致的泪道系统狭窄或阻塞，这些情况就需及时就医。

出现流泪现象时，许多患者习惯往眼睑下方擦泪水，这样容易造成或加重眼睑和下泪小点外翻，从而加重流泪现象。周清提醒，擦眼泪应偏向鼻翼侧向上擦拭，最好是用手绢或纸巾轻轻擦拭。