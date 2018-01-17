围绝经期须警惕妇科肿瘤“伪装者”

复旦大学附属妇产科医院日前为一位子宫癌肉瘤患者开展3D单孔腹腔镜下子宫切除加腹主动脉旁淋巴结清扫术，成功挑战妇科肿瘤微创手术的最高难度。专家提醒，子宫癌肉瘤的恶性程度高，但症状不典型、易伪装，常被当成月经失调或妇科炎症，必须引起警惕。

60岁的陈女士因“绝经后不规则阴道流血”到该院就诊，B超检查发现宫腔有8.2厘米的占位。经宫腔镜检查，确诊为子宫癌肉瘤。华克勤教授团队决定为她施行“单孔3D腹腔镜下全子宫双附件切除+盆腔淋巴结清扫+腹主动脉旁淋巴结清扫（肾静脉水平）+大网膜切除术”。手术顺利完成，出血仅60毫升。该手术的关键当属腹主动脉旁淋巴结清扫，对于癌肉瘤等容易出现转移的患者，子宫切除加上系统的淋巴结清扫术，不仅能切除阳性淋巴结，提高生存质量，更可准确分期、指导治疗和判断预后。

华克勤介绍，近年来，美国国立综合癌症网络（NCCN）制定的临床实践指南将癌肉瘤归入子宫内膜肿瘤，这是一种恶性程度较高的妇科肿瘤，占子宫恶性肿瘤的2%~5%，有早期远处转移的倾向，预后差。“子宫癌肉瘤早期通常无明显症状，随着病情发展，可出现不规则阴道流血、阴道排液、腹痛，部分患者因为子宫增大，可在腹部摸到包块，以及排尿、排便异常。经阴道彩超、盆腔核磁共振等检查对诊断有一定的帮助，但最终确诊仍需靠诊断性刮宫或手术病理诊断。”华克勤提醒，尤其是围绝经期及绝经后妇女更应重视妇科体检，对绝经后阴道不规则流血或B超提示内膜增厚、回声不均等情况高度重视，尽早就诊。