河南推行健康扶贫七项行动计划

日前，河南省卫生计生委、财政厅、人社厅、民政厅、保监局、扶贫办联合制订《关于促进医疗卫生脱贫工作全面提升七项行动计划》，明确要全面提高因病致贫返贫人员识别管理精准度，建立动态管理数据库，实行精准动态管理；全面提升贫困地区医疗卫生服务能力。

《行动计划》明确，全面实施全民健康保障工程，加快完善县域基本医疗卫生服务网络；全面实施基层医疗卫生服务能力提升工程，完成贫困地区乡、村两级医疗机构标准化建设。加强贫困地区卫生人才培养。开展城市三级医院与贫困县县级医院、县级医院与贫困乡镇卫生院“等额对调式”支援帮扶。全面开展贫困家庭大病集中救治，2018年年底前大病集中救治要覆盖所有农村贫困人口，2020年确保农村贫困人口大病应治尽治，不落一人。全面实施贫困人口慢病签约服务，对建档立卡农村贫困人口中慢病患者，优先纳入家庭医生签约服务管理，优先覆盖高血压、糖尿病、结核病等慢病人群，确保签约服务质量。全面加强贫困地区公共卫生服务水平，全面实施预防出生缺陷产前免费筛查和新生儿疾病免费筛查项目；在贫困地区优先实施农村妇女“两癌”检查、儿童营养改善等试点项目。加强健康促进和健康教育，促进困难群众养成健康的生活行为方式。全面完善农村贫困人口医疗保障政策，提高医疗保障水平，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担，全面提升贫困人口医疗卫生脱贫政策获得感。

该省要求，各地加强部门联动、督导考核、宣传引导，全面提升医疗卫生脱贫总体工作水平，为确保现行标准下贫困人口全部脱贫、贫困村全部退出、贫困县全部摘帽做好医疗卫生和健康保障。