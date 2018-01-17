牛黄解毒片是很多人常用的去火药，一旦出现便秘、口腔溃疡、牙龈肿痛、脸上起痘等自觉上火症状，就要用牛黄解毒片“清火”。牛黄解毒片虽然属于处方药，但管理并不十分严格，滥用情况时有发生。其实，解毒片也“有毒”，不能随便乱吃。

由于个人体质不同，即便是常规剂量服用牛黄解毒片，也可能出现一些不良反应，如皮肤瘙痒、皮疹或伴有发热、局部皮肤水肿、肝功能异常等情况。对于有神经系统、心血管系统病史的患者以及敏感体质者，服用牛黄解毒片后更易发生不良反应。此外，有些患者为了解决便秘问题而长期服用此药，或者为了尽快起效而擅自加大剂量服用，这些未经医嘱而随意服用的情况都有可能导致砷中毒。这是因为牛黄解毒片中的雄黄是含砷化合物，服用后只有一部分能从尿液中排出，如果长期大量服用就可能造成蓄积中毒。砷中毒者可表现为毛发脱落，皮肤角化、变黑，胸闷，心悸，肝脏受损以及神经感觉异常等。

此外，如果您正在服用四环素类、亚铁类、异烟肼、苯巴比妥等西药，应与牛黄解毒片至少间隔3小时服用，以减少相互作用。（北京市朝阳医院药事部徐佳佳）