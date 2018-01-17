增质提效 提升中医药显示度

近日，国家中医药管理局正式公布《2018年中医药工作要点》。据此，今年中医药系统将在深化医改、健康服务、科技创新、文化传播等方面提升显示度，提高发展质量和效益，为实施健康中国战略、决胜全面建成小康社会作出新贡献。

国家中医药管理局提出，党的十九大作出了一个重大历史判断，就是中国特色社会主义进入新时代。这就要求中医药系统牢牢把握新的历史方位，从新的发展阶段、新的时代坐标来思考和谋划中医药工作，从注重量向更加注重质转变，实现从“有没有”向“好不好”的转变。

按照上述要求，《要点》提出，2018年，中医药系统要深入贯彻落实党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻中央关于中医药工作的决策部署。深化医改方面，充分发挥中医药的独特优势，推动建立分级诊疗制度，纵深推进公立中医医院综合改革，探索符合中医药特色的医保支付方式，加快社会办中医。

健康服务方面，深入实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划，提升中医医院服务能力，积极参与新发、突发重大传染病防控和灾害事故等卫生应急工作，推动中医药养生保健、健康养老、健康旅游等产业发展。

传承创新方面，健全中医药科技创新制度，启动建设中医药科技平台，加强中医药传承、重大科研项目管理、中药资源保护与利用，强化人才中医药高层次人才、基层人才和中医住院医师规范化培养，深化中医药师承教育和继续教育，推进中医类别医师资格准入和执业管理制度改革。

文化传播方面，推动中医药文化传承创新，打造中医药文化传播平台。同时，深化中医药国际交流合作，完善中医药发展政策机制，推进中医药信息化、标准化建设等。