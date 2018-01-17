海淀十街道今年试点“医养结合”

作为第一批国家级“医养结合”试点，海淀区整合辖区医疗和养老资源，开展多种服务模式的尝试，让老人不出社区，就能科学养病、健康养老。截至目前，甘家口、北太平庄、青龙桥、羊坊店四个街道已经开展试点，数万老年人受益。今年，试点范围将再增加10个街道。

彭璐今年68岁，家住甘家口街道，去年9月底做了髋关节置换手术。术后去哪儿康复？全家人四处打听，比较了一圈后，选择了地区医养结合服务中心。

“手术后动不了，回家康复怎么做、什么强度，心里没底。而且我还有别的病，吃那些药跟康复冲不冲突也不知道。心里挺害怕的。”彭璐说。到了地区医养结合服务中心，这里的医生为她做了全面检查，制定了康复方案。不但管术后康复，连她原有的甲减、胆固醇高等问题，也一并纳入健康管理范围。康复期间，通过每天查房、每周上课，主管医生不断对她进行指导，教会她各种自我健康管理知识。中心的护理人员则给她提供生活上的照顾，送饭、洗澡都管。

走进彭璐的康复病房，没有一点儿医院的感觉。原木色的床，窗台上的花，吃饭的餐桌，休息的软沙发，布置得和家一样温馨。“不能下地的时候，费用每个月6300元左右；能下地走动后，减到5000元左右。比一般的康复机构便宜，服务却不知道好多少倍。”彭璐说。

这些都得益于甘家口街道开展的“医养结合”试点。2016年，海淀区被确定为第一批国家级医养结合试点单位，海淀区制定了试点工作方案，并于2017年9月8日启动实施。方案把“医养结合”服务分为三类：对于多数老年人，要以居家和社区（村）养老为主，通过把医疗卫生服务延伸至家庭和社区（村），来保障人人享有基本健康养老服务。对于亟须医学治疗支持和康复护理照护的高龄，失能、部分失能老年人，要以养老机构和家庭病床为依托，做好医疗服务支持；对于一些个性化、高端的服务需求，可以通过引导社会资本投入、支持社会力量兴办医养结合机构来实现。

甘家口街道采取了“1+1+N”的模式。即由甘家口社区卫生服务中心和第三方专业养老服务公司合作，分别提供医疗和养老服务，建立一个社区卫生服务中心，一个地区医养结合服务中心，多个医养结合服务站，共同构成区域性医养结合服务体系。

在地区医养结合服务中心，设有10张“医养结合”病床，收治那些行动不便、家庭医生上门不便、健康监护达不到要求导致术后下转康复难、居家治疗康复难等老年人，由社区卫生服务中心提供医疗服务，专业养老服务公司提供养老服务。彭璐就是第一批受益者。

地区医养结合服务中心下设6个“医养结合驿站”，直接设在社区里，也能同时提供医疗服务和养老服务。其中最大的阜南驿站，面积800多平方米，康复、理疗、药房、健康教育、老年餐桌、养老床位、为老超市……老年人需要的养老和健康服务应有尽有，在家门口就都能享受。

截至目前，甘家口医养结合服务体系累计服务接待4.5万人次，康复理疗服务2.6万余人次。“下一步，我们将继续增加‘医养结合’床位数量，增加驿站数量，同时把‘医养结合’服务向家庭延伸，建设300张家庭病床，服务更多老年人。”甘家口街道社区卫生服务中心主任张绍波表示。

“今年，海淀区还将在西三旗、马连洼、西北旺、青龙桥、北太平庄等10个街道，推广甘家口模式，建设‘一个中心+10个驿站’的‘医养结合’服务体系，为更多老年人送去健康服务。”海淀区卫计委副主任赵成芳表示。（记者 于丽爽）