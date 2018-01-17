打人伤医注定是人生减分项

缪某又一次掉入了舆论的旋涡之中，两年前的伤医行为这一回成为了其参评高级职称的“拦路虎”。面对网友们的口诛笔伐，不堪其扰的她近日对媒体称，“我心理上受到的伤害是外人难以想象的。”

在网络上被喷成这样，说自己心如止水、不为所动，那肯定是自欺欺人。但需要看到的是，舆论的种种批评也并非空穴来风，根源还是其曾经的伤医之举。有人说，伤医是伤医，评职称是评职称，这是两码事，用前者来否定后者是一种典型的“道德审判”。这话有一定道理，但多少有些想当然。应当看到，“不打人”是现代人的基本道德修养，作为一名成年人，却无法控制和管理自己的理性和拳头，缪某此举已经在事实上形成了自己难以抹去的道德污点。具体到评职称，这当然是职业技术认可的事儿，跟之前有没有打过人确实没多大关联，但相较于同等条件的其他教师，“打人”这一点本身就足以构成其参评的一个“减分项”。

伤医行为本就有够恶劣，再将之于人民教师的身份联系起来，就更让人觉得难以接受。教师是人类灵魂的工程师，是栽培祖国花朵的园丁。从古至今，温文尔雅、道德高尚，给人以春风拂面之感，是教师这份职业给人的第一印象和应有感觉。为人师表者，当行为世范。也正因如此，人们对教师品行的衡量标尺会比其他职业更高一些。我们现在所言的师德，虽然很大程度上针对的是师生关系，但从社会对教师的关注和期待而言，这份德所涵盖的范围显然不止于“三尺讲台”。不论校内还是校外，教师的种种行为，都会被置于舆论的放大镜下来观察。

伤医事件已成为过去，但正如一张平整的白纸被揉捏后无法完全恢复原样，这个“减分项”在一段时间里难免会与缪某如影随形。我们已经看到了她的道歉，也愿意相信她的道歉是出自真心，可“减分”的事实已经存在。对她来说，最重要的不是自怨自艾于舆论紧抓自己不放，而是抱着将功补过的态度，多做“加分”之事，补上自己曾经挖下的道德之坑。

我们反对“一棒子打死”，更要从事件当中反求诸己。作为教师也好，其他职业也罢，负责任地对待自己的言行，勇于正视自己的错误并为之“埋单”，承担相应的责任和潜在影响，才是一个现代社会人应有的素养和契约精神。