农业部与北京市共建北京农产品绿色优质安全示范区

昨天上午，农业部与北京市政府签署合作协议，共建北京农产品绿色优质安全示范区。农业部部长韩长赋，北京市委副书记、代市长陈吉宁出席共建示范区座谈会并讲话。

韩长赋指出，我国农业已进入新的发展阶段，需要加快推进农业由增产导向转向提质导向，提高农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平。北京市是全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，提升北京市农业质量特别是农产品优质安全水平，不仅有现实需要，而且对全国有重要的示范意义。农业部将按照合作协议确定的目标、内容和要求，与北京市加强合作，力争到2020年，推动北京市全面实现绿色生产、全程监管、产品优质、品牌过硬，农产品优质安全水平国内领先、国际知名。

陈吉宁说，习近平总书记对“三农”工作、食品安全工作做出的重要指示和两次视察北京重要讲话精神，为北京做好“三农”工作提供了根本遵循。

陈吉宁感谢农业部长期以来对北京市的指导和支持。他说，双方签署合作协议是深入学习贯彻落实党的十九大精神、中央农村工作会议精神，落实乡村振兴战略的重要举措，是深化部市合作的重要成果。北京农业占全市经济比重虽小，但对确保生态安全、提高农民收入水平、推动区域可持续发展具有极端重要性。我们要以此次合作协议签署为契机，大力实施质量兴农战略，优先保障农业生态系统稳定、减少对区域生态环境影响，以农业绿色发展引领乡村振兴，努力打造农产品质量安全首善之区。要发挥好北京农业科技示范引领和辐射带动作用，把推动农业科技创新作为全国科技创新中心建设的重要方面，为全国农业科技创新作出贡献。

农业部党组成员宋建朝，北京市副市长卢彦，市政府秘书长李伟出席。（记者 方芳）