近日，美国芝加哥大学一项研究发现，数以百万的美国人至少有一项感觉器官功能正在退化。《生命时报》专家表示，五觉退化不仅会降低生活愉悦感和幸福感，还带来其他健康风险，如营养不良、跌倒、抑郁、痴呆等，甚至危及生命。

听觉下降容易老痴

世界卫生组织最新数据显示，全球目前有3.6亿人存在不同程度的听力障碍，占总人口的5%。每3名65岁以上老人就有1人存在耳聋或听力障碍问题，还有3200万名15岁以下儿童也有上述问题。

听力障碍的原因多种多样，除遗传因素，也可能与脑膜炎、麻疹、腮腺炎等传染病有关，以及长期暴露于噪音之下或衰老等。《纽约邮报》称，18岁至44岁经常大音量听音乐的人中，1/4有听力问题。相比少用、甚至不用耳机的人，高分贝收听耳机的人听力风险是他们的2倍多。

首都医科大学宣武医院耳鼻喉科主任医师张道行告诉《生命时报》记者，听力下降或耳聋，将对生活、心理、健康产生较大影响。比如中耳发炎，出现传导性耳聋，化脓后不及时治疗，炎症会传导至大脑，严重可危及生命。听力下降表明耳朵供血量不足，血管变窄变硬，也可能是高血压、动脉硬化、糖尿病等慢性疾病的征兆。老年耳聋对生活影响最大，由于接收信息量少，对大脑刺激减少，认知能力和表达能力下降，容易老年痴呆。

保护好听力要从胎儿开始，进行新生儿听力筛查和儿童期免疫接种，先天性重度聋在1岁之前及早治疗。预防麻疹、脑膜炎、风疹和腮腺炎等疾病，严格控制使用耳毒性药物。已出现听力障碍的患者，可通过治疗、手术、安装人工耳蜗或佩戴助听器等手段改善听力。生活中也要注意远离噪音，控制耳机音量。

视觉模糊警惕慢病

专家预测，到2020年，我国低视力人数将达5000余万。调查发现，大部分人每天盯着电脑、智能手机、电视足足有400分钟，眨眼次数减少近70%。眨眼次数过少，会造成眼睛酸涩和刺痛。老人出现视力模糊、眼部不舒服，可能不仅是人老眼花，而是患上了眼病，不及时治疗，将逐渐加重。

视力下降还可能是糖尿病性视网膜病变的征兆，高血压患者的视网膜容易出现水肿、出血和渗出，也会引起视力的改变。英国伦敦大学学院研究发现，即使视力轻微下降，也可能增加抑郁和孤独的风险，让人心情变差，进而降低整体健康水平。

首都医科大学附属北京同仁医院神经训导康复中心主任赵文汝建议，维持健康的视觉，要养成良好的用眼习惯。看电子用具要保持合适的观看距离、角度、亮度，每30分钟休息一下。绿叶蔬菜和富含欧米伽-3脂肪酸、类黄酮的食物对视力特别有益。戴太阳镜可避免眼睛受到紫外线伤害，降低患白内障风险。建议45岁以上人群每年定期检查一次眼底、眼压，有眼病家族史的人还需检查视网膜电图、眼电图等。

嗅觉障碍早亡风险高

美国芝加哥大学的鼻科疾病专家杰安特·品脱博士发现，嗅觉功能障碍的老人早亡风险增大。研究人员选取3005名57~85岁之间的老年人，要求他们分辨五种气味。结果显示：78%能至少正确闻出4种气味，嗅觉功能正常；20%只能分辨出2~3种气味，还有近4%闻到的气味不超过1种。随后5年内，嗅觉功能丧失人群中39%的人死亡，中度嗅觉丧失人群中19%的人死亡，而嗅觉功能正常的人中只有10%的人死亡。

北京医院耳鼻喉科主任医师宋海涛说，嗅觉一般不会随年龄的增长而明显下降，引起嗅觉下降最常见的原因是病变，比如感冒或病毒引起的鼻炎和鼻窦炎，2型糖友会出现嗅觉功能障碍，神经退行性疾病（如阿尔茨海默病）的侵袭。另外，空气污染等其他不良因素也会引起嗅觉下降。当对食物气味的辨别能力减退了，如煤气等危险气体也无法察觉，健康风险极大。

美国国立卫生研究院研究证实，经常锻炼的人出现嗅觉丧失的概率更低。因此，不妨适当做一些嗅觉训练，可帮助30%~40%的人提高嗅觉能力，比如每天花上几分钟，轻轻地嗅闻熟悉的香味，如柠檬、丁香、桉树和玫瑰。

味觉减退心情差

每一种气味都是由一种邮票大小的神经末梢处理的，它会随着年龄的增长而磨损、消失。味觉的下降与嗅觉、心理、疾病等多种因素有关。科学家表示，对很多味觉的感知其实来自食物的香气。当鼻子没堵塞时，口腔中的食物香味会通过咽喉部位进入鼻腔，从而全面感知食物味觉。心理因素也会影响味觉，很多人会对儿时某种味觉记忆犹新，成年后重新体验就会激发味觉。瑞典食品设计师琳达·兰德格林发现，不同的餐布颜色也会影响食欲和味觉。比如，粉色和玫瑰色搭配甜点，使食物尝起来更香甜。一些疾病包括糖尿病、上呼吸道感染和风湿性关节炎也会影响味觉。

赵文汝表示，保持健康的饮食习惯，可预防味觉功能减退，少喝甜饮料，少吃含防腐剂的加工食品。味觉恢复治疗中，可适量加一些盐和糖，也可加入黄油或咖喱等增加风味。老年人味蕾细胞再生速度降低，多吃一些西蓝花、卷心菜等强口味的蔬菜，烹调时适量加些大蒜、洋葱、调味醋，可提升口感。

触觉麻木当心摔倒

由于大脑老化和皮肤触觉感受器的逐渐丧失，50岁左右人群中，大约30%的人触觉不如从前。赵文汝表示，人的触觉下降可能是神经系统病变的征兆，大脑中枢神经出现损伤，比如，偏瘫、脑出血、脑卒中、脑外伤等，会感觉麻木。触觉下降，还影响关节、肌肉和肌腱的传感器，更容易摔倒。

研究发现，婴儿期视力和听力发育不完全，抚摸是最好的沟通方法。英国剑桥大学一项研究发现，如果对有先天疾病的孩子施以抚摸关怀，还可能减轻病痛，帮助病情恢复。

美国迪堡大学心理学家马太·赫滕斯坦发现，身体接触能快速而准确地传情达意，有效改善人际关系。跳舞、打球、遛狗、拥抱爱人、亲吻孙子等活动，可帮助提高身体的协调性和灵敏度，帮助恢复触觉。到户外走走不仅让人心情更好，多呼吸新鲜空气会使人们提升自信，增进五觉健康。（田 飞）