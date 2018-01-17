新型气敏胶囊有助于诊断肠道疾病

澳大利亚皇家墨尔本理工大学说，该校研究人员参与研发了一种可食用的气敏胶囊，有望改变肠道疾病的预防和诊断方式。

气敏胶囊的大小和普通药丸类似，可以实时测量人体肠道内气体中氢、二氧化碳和氧的含量并将数据发送到手机上，吞下的胶囊会在一定时段后自动排出体外。

共有７位身体健康的志愿者参加了人体试验。志愿者在食用纤维含量不同的食物后，研究人员利用气敏胶囊测量了其体内肠道气体的组成，并利用超声波追踪了胶囊的运动轨迹。结果显示，气敏胶囊可以准确显示食物开始消化的时间，并有效测定肠胃微生物的活动情况。

研究第一作者、皇家墨尔本理工大学工程学院教授库鲁什·卡兰塔尔－扎德说，试验表明，胃会释放出一种氧化剂来分解在肠道中滞留过久的外来化合物。研究还发现，在食用高纤维食物后，结肠内的氧气浓度很高。这一发现将有助医学界更好地理解结肠癌等疾病的发病机制。

研究成果已发表在英国《自然·电子学》杂志上。