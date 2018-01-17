慢阻肺患者也要运动起来

主讲人：南方医科大学第三附属医院呼吸内科主任 程远雄

我们在呼吸的过程中，气体通过气道进出。长期吸烟、感染和空气污染等因素会造成气道损伤而引发慢性炎症。炎症时间长了，可造成气道管腔狭窄，使呼吸时气流受阻，导致肺功能障碍。慢阻肺（全称为“慢性阻塞性肺疾病”）就属于这类疾病。长期、反复、逐渐加重的咳嗽是本病的突出表现，还常伴有咳痰、气促、喘息、胸闷等。

由于稍微活动一下就喘，慢阻肺患者常常不太运动，而这又反过来降低他们的肌力和体适能水平（指人们有精力从事日常工作学习不感到疲劳，还能享受休闲娱乐及应对突发状况的能力），导致病情加重。虽然咳、痰、喘会增加运动的难度，但适当、科学的锻炼对慢阻肺患者的体质改善和疾病恢复有重要作用。有研究显示，慢阻肺患者如果能坚持有规律地运动，将有助于：1.使心脏更强壮更健康；2.改善手臂、身体及腿部的肌力；3.改善呼吸；4.清除肺中痰液；5.减少日常活动中的呼吸困难；6.增加每日或每周所能进行的活动量；7.提高平衡能力；8.改善心情和提升自我控制能力；9.增强独立性；10.帮助控制体重；11.改善和维持骨密度。

一般而言，慢阻肺患者的运动计划中应该包括三大训练。1.有氧训练，这是基础，包括步行、骑自行车或使用机械划船机锻炼。2.肌力训练，能增强患者肌力及防止慢性肺病的一些并发症。力量训练应涉及手臂、躯干和腿部。3.伸展训练，可以帮助患者维持身体灵活性。运动时应充分活动、锻炼各肩背肌群。

建议患者的运动计划要定期、定量：每周进行4~5次锻炼，每次最少20~30分钟，小于这个强度可能无法起到提升体适能的作用。运动强度中等为好（即运动时心率为120~150次/分），身体微微出汗即可。

需要提醒的是，患者运动前可先使用支气管扩张剂（呼吸道的舒缓药物），以免气喘；锻炼过程中注意穿着舒适的衣服和鞋子并保证饮水量。另外，发烧、感染或者一般感冒时要避免剧烈运动；不要在吃饱饭后立即运动；不宜在极冷或极热的环境下锻炼。如果锻炼时出现恶心、胸痛、头晕、呼吸困难、过度气喘、咯血等不适，应立即停下来休息，若休息后无法缓解，要尽快就医。