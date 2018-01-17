高血压患者常会因为情绪激动、精神创伤、过度疲劳等原因引起血压急剧升高，这时有些患者会选择舌下含服心痛定（硝苯地平片），认为降压效果好又简单易行。实际这种做法是错误的。

心痛定的通用名为硝苯地平片，可以舒张外周血管，降低外周阻力，用于高血压及心绞痛的治疗。《中国基层高血压管理指南》（2014版）中明确提出，高血压急症应慎用或不用舌下含服硝苯地平普通片，否则会出现一些不良反应，轻则头痛、面红，重则出现心、脑、肾等脏器的病变。国内有学者统计发现，舌下含服硝苯地平的严重不良反应发生率高达5.4%~7.5%。

硝苯地平片虽然起效快（2~3分钟即可起效），但它的降压速度、幅度及持续时间都难以控制。特别是老年高血压患者，本身就可能存在基础疾病和血管病变，对血压骤降十分敏感。外周血管的强烈扩张会导致全身的血流重新分布，外周血管血流量增加，而心脏和脑血管的血流量相对不足，从而引起心、脑等重要脏器的血液灌注不足，导致心肌梗死、脑卒中等严重问题。另外，舌下含服硝苯地平片会反射性地兴奋交感神经，导致心率加快，增加心肌耗氧量，使原本已经缺血的心肌更加缺血。（首都医科大学附属北京安贞医院药剂科主管药师 张 琳）