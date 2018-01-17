1月第2周食用农产品价格涨幅回落 冬瓜上涨10.8%

据商务部监测，1月第2周（1月8日至14日）全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.5%，涨幅缩小1.1个百分点，其中冬瓜上涨了10.8%涨幅居前。

30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.46元，比前一周上涨0.9%，涨幅缩小5.1个百分点，其中冬瓜、西葫芦、白萝卜价格分别上涨10.8%、10.2%和9.6%。禽产品批发价格总体上涨，其中鸡蛋、白条鸭、白条鸡价格分别为每公斤9.52元、17.83元和16.21元，比前一周分别上涨1.2%、0.5%和0.3%。

肉类批发价格不同程度上涨，其中羊肉、牛肉、猪肉价格分别为每公斤49.11元、51.8元和 22元，分别上涨0.9%、0.5%和0.5%。粮食批发价格略有波动，其中大米价格上涨0.4%，面粉价格下降0.3%。

食用油批发价格小幅回落，其中花生油、豆油价格分别下降0.2%和0.1%，菜籽油价格与前一周持平。水产品平均批发价格下降0.8%，其中鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼等淡水鱼价格降幅居前，分别下降2.4%、1.5%和1.2%。（冯孔）