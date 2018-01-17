女子混吃3种感冒药致急性肾衰  感冒高发药别乱吃！

近日感冒大肆高发，为了让感冒好得快一点，不少人都会感冒药一起混着吃，很危险!

一周前孙女士出现了发热、头疼、咳嗽、全身无力的流感症状，她到药店买了：泰诺、速效感冒胶囊、复方氨酚烷胺胶囊3种感冒药一起吃。第三天，她开始乏力、恶心呕吐、尿少，下肢也肿了起来，武汉市中心医院后湖院区确诊为急性肾衰竭。

武汉市中心医院药学部主任邓艾平解释，市面上出售的感冒药大多是复方成分，虽然药名不同，但大多都含有对乙酰氨基酚成分，如新康泰克、泰诺、必理通片、白加黑感冒片、速效感冒胶囊、小儿氨酚黄那敏、复方氨酚烷胺胶囊等，服下的对乙酰氨基酚严重超量。

部分感冒药中含有布洛芬，它与对乙酰氨基酚虽然名称不同，但两者均为退热药，药理作用相同。混服出现不良反应的风险也会成倍增加。无论是感冒药还是解热止痛药，含对乙酰氨基酚成分的药品大都未在药品外包装上标明警示语，只有拆开药品包装打开药品说明书，才能看到药品说明书上标有“服用本品期间禁止饮酒”或“本品不能与酒及含有酒精的饮料同服”的注意事项。

国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉介绍，当前对于普通流感的治疗有口服药物奥司他韦(达菲)，还有扎那米韦吸入粉雾剂，这两年我国又研制成功了对于重症流感患者使用的、可以静脉治疗的帕拉米韦。针对有群众反映的部分地区抗病毒药物短缺问题，焦雅辉表示，为保障奥司他韦、扎那米韦等抗流感病毒药物供应充足，各地将为医疗机构开启临时采购通道，保证抗病毒药物及时足量供应。国家层面会加强后续措施落实情况的跟踪。