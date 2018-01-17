我国生鲜乳质量水平处历史最好时期

1月15日，记者从农业部获悉，农业部已连续9年开展生鲜乳专项整治行动，落实各地奶站、奶车专人监管制度，做到不漏站、不漏车。落实监管频次制度，定期对奶站、奶车进行巡查监管，特别是对婴幼儿配方乳粉奶源的奶站、运输车和奶牛场全部建档立案，纳入重点监管。

同时，农业部连续9年组织实施生鲜乳质量监测计划，2012年以来，累计抽检生鲜乳样品14.4万批次，加大对铅、汞、铬、砷等重金属和黄曲霉毒素等的摸底排查，确保乳品源头质量安全。开展婴幼儿配方乳粉奶源质量安全专项监测和飞行抽检，重点对婴幼儿乳粉奶源相关的奶站和运输车进行全覆盖抽检，建立婴幼儿配方乳粉奶源质量安全追溯体系。

农业部相关负责人表示，从2016年开始，农业部连续组织发布《中国奶业质量报告》，通过权威数据展现中国奶业发展现状。2017年，我国生鲜乳乳蛋白率抽检平均值3.2%，乳脂肪抽检平均值3.8%，分别高出生乳国家标准0.4和0.7个百分点，达到发达国家水平。三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连续9年保持100%，生鲜乳抽检合格率99.8%，质量水平处于历史最好时期。