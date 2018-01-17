安徽读者李先生问：我今年83岁，患糖尿病20多年，血糖控制在4.2~10毫摩尔/升，血压有点高。近期膝盖以下部位冰凉、麻木，夜里也暖不热，睡眠差，常需起身活动。请问该如何处理？

华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院内分泌科主任医师王中京解答：根据患者的情况判断，糖尿病周围神经病的可能性较大。其病因及发病机理尚不完全清楚，目前没有特效疗法。治疗时应针对不同患者、不同病情、不同体质选用相应药物，以控制血糖、改善循环、控制疼痛的综合治疗为主，辅以支持治疗与症状针对性治疗。1.降血糖，监测糖化血红蛋白、三餐前后血糖，使其尽量达标；2.遵医嘱进行抗血小板治疗和松弛血管治疗，改善局部微循环，可辅以促进损伤神经组织修复的药物。3.神经营养药物，如肌注或口服甲基维生素B12、鼠神经生长因子等。如果患者有高血压、高血脂，也要一并加以控制。生活中要戒烟、限酒、适量运动、平衡饮食、减轻体重。