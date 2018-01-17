江西读者崔先生问：我今年82岁，近视2500度，视神经萎缩。16年前因白内障做了手术，现在视力逐渐下降，还有治疗的可能吗？

北京协和医院眼科副主任医师张顺华解答：患者有超高度近视，做完白内障手术，视力还在下降，常见原因有后发性白内障和高度近视眼底病变进展。如果排除后发性白内障，那视力下降可能是高度近视眼底病变进展造成的，这和白内障手术没有关系。超高度近视的老年患者，视网膜情况通常不太好。随年龄增大，患者黄斑病变可能进一步加重，视力进一步下降。超高度近视的黄斑病变主要包括两种：一种是黄斑区神经上皮萎缩，目前没有很好的治疗办法，只能顺其自然；另一种是因新生血管导致高度近视相关的黄斑病变，可以用玻璃体腔注射抗新生血管的药物进行治疗。病理性近视出现眼底改变的机制还不太明确，所以没办法通过饮食、生活来控制疾病进展。超高度近视患者视网膜脱离的风险比较大，应去眼科排查有无风险。如果眼前有暗影或视力急剧下降，应及时就医。