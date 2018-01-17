记者发自北京 1月15日，据北京市卫计委新闻发布会消息，目前在流感样病例各年龄组人群中，以0~4岁年龄组人群占比最高。全市报告的流感集中发热疫情目前大幅下降，截至目前，北京市流行的流感病毒基因特性和抗原性未发生明显变异。另外，根据全球、我国及北京市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显变异，不具备出现流感大流行的生物学基础。

北京市卫计委相关负责人表示，北京全市报告最新的流感集中发热疫情目前大幅下降，2017年最后一周环比与其前一周下降37%；2018年第一周环比2017年最后一周下降74%。

据悉，目前北京市流感活动强度上升幅度已呈现出减缓态势。据北京市历年流感监测数据分析，本流行季北京市流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰，预计未来两周内本市流感活动强度将趋缓。学校托幼机构流感集中发热疫情报告数较前期已明显下降，预计随着学校和托幼机构放寒假，以及春节假期的到来，人群聚集性减少，北京市流感活动强度将会进一步降低。

记者获悉，针对本流行季预测的流感疫情可能高发的情况，北京市卫计委在全市中小学生、60岁以上本市户籍老人等人群中开展流感疫苗集中接种，并将中小学生流感疫苗集中免费接种时间较往年提前近1个月，努力构建人群免疫屏障。截至2017年11月30日，全市累计接种流感疫苗130万支。此次流感疫苗接种对于预防中小学校学生和60岁以上老年人流感疫情发挥了作用。

目前，北京医疗机构适当延长出诊时间，退休专家、在职人员充实一线服务力量，推行分时段预约诊疗，缓解就诊压力，削峰填谷。

北京市卫计委表示，下一步，针对小学低龄学生和托幼机构疫情高发的特点，市区两级教育、卫生计生部门将进一步加强小学和托幼机构防控措施落实情况的督导检查，严防流感在学校和托幼机构蔓延。