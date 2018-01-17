湖南读者汪先生问：近期南方普降暴雪，温度很低。我和老伴都患有高血压、高血脂。她担心太冷了出门会有危险，我觉得不能一直憋在家里，请问该怎么办？

中山大学附属第六医院神经科主任医师李中解答：天冷，人体交感神经兴奋，血管收缩，引起血管痉挛、变窄，血液通过时所需的力气加大，血压就高了。如果脑子里的血管比较狭窄或有血管瘤，可能出现两种脑血管意外：血流不过去，脑局部缺血引起脑梗塞；血流冲破血管，引发脑出血。平时有心脑血管疾病（心脏病、高血压、糖尿病、高脂血症、血脂代谢异常等）的老人，天冷时尽量不要外出，尤其不要晨练，在室内打太极拳是很好的运动。但也不建议一直呆在家里，可以在不下雪、有太阳的下午出门，记得戴上帽子，不要吹风。俗话说，“一顶帽子三件衣”，保护好脑部血管的温暖是性命攸关的事。记得按时吃药，如果觉得身体不舒服，及时请医生看看是否需要调整药量。在家可以开空调、暖气，但尽量避免穿得太厚。衣服穿多了，行动不便，血液循环变慢，血黏度增加，也会增加脑缺血的风险。不要睡得太晚，特别是年末要保持自己的作息规律，避免过度疲劳。（李中）