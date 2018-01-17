乳头疼痛是月经期、妊娠期、哺乳期妇女常见的症状。不同的疼痛性质有着不一样的原因。

1.摩擦。运动时乳头反复与上衣摩擦或文胸不合适，会产生胀痛、刺痛，皮肤发干、皲裂。建议采取防护措施，比如贴外科手术胶带或乳头罩。佩戴柔软、合身的运动胸罩。

2.过敏或特应性皮炎。护肤品、洗衣粉、柔顺剂等可能刺激乳头，引发过敏或特应性皮炎。乳头、乳晕周围皮肤发红或皲裂，持续瘙痒，出现皮疹，严重时疼痛并伴有剥脱、增厚、水泡。可使用消炎乳膏治疗。

3.激素变化。正常激素变化也会引发乳头疼痛。症状在月经来潮之前出现，月经开始时消退。其原因是，雌激素、孕激素增加会促使更多液体进入乳房并引起肿胀、疼痛。

4.孕期疼痛。孕产妇的乳房可能会增大，并感觉疼痛；乳头、乳晕的颜色可能会变暗，周围出现小肿块。夜间佩戴支撑性强的文胸、冰袋冷敷对缓解疼痛有帮助。

5.母乳喂养。有些婴儿吸吮能力欠佳，比如含住的乳房组织不够多，乳头就会被婴儿的牙龈和硬腭碰到而引起疼痛。婴儿长牙后可能会改变吮吸方式，甚至咬乳头。过度挤压会限制血流，导致血管痉挛，出现乳头发紫、剧烈疼痛。正确的吸奶姿势是，深深吸住乳房，用喉咙后方含住乳头。女性可尝试鼓励婴儿把更多的乳房含在嘴里，也可寻求哺乳顾问的帮助。吸乳器也可能导致乳头疼痛，多与负压抽吸太多或不合适的乳头罩有关。

6.感染或肿瘤。长期摩擦、皲裂或出血、过敏反应、哺乳等可能增加感染风险。真菌感染多由白色念珠菌引起，表现为乳头灼痛或刺痛，疼痛不会因摩擦减少而消失；乳头呈鲜亮粉红色，乳晕呈红色，像盖了一层薄膜。癌症引起的疼痛一般只影响患侧乳房，可能伴随乳头扁平或内陷、黄色或血性分泌物、瘙痒或刺痛感、乳头及乳晕呈片状或鳞屑状等症状。一般通过细胞学检查来确诊，疑似患者应及时就医。（上海中医药大学附属龙华医院乳腺科主任 秦悦农）