强直性脊柱炎是一种侵犯脊柱、骶髂和周围关节的慢性自身免疫性疾病，主要症状为关节疼痛，严重者会导致关节强直。美国“每日健康”网站近日刊文，讲解了7个脊柱炎的日常保健建议，非常实用。

坚持运动。久坐、久卧都会导致患者的后背疼痛加剧。有氧运动能帮助患者控制体重、改善病情。运动要量力而行，如果在运动或体力劳动中感到关节疼痛，就说明运动量超过了耐受能力。游泳、散步、骑车都不错，重在坚持。

理疗。理疗师的主要任务不仅仅是止痛、冷热敷，更重要的是从长远角度帮患者控制病情。他们能帮你找到最适合的运动方法，并就疼痛控制和改善关节功能提出建议。抻拉运动和瑜伽有助于端正姿态、增强肢体灵活性。建议和医生或理疗师一起，制订一套长期、个性化的康复方案，科学饮食、运动处方等都要包含其中。

改变工作模式。高强度体力劳动不适合脊柱炎患者，比如举重物、重复性动作或在持续震动的机器旁工作。姿势常常变化、四肢能够舒展、休息时间充足的工作比较合适。需要久坐工作的患者要定时起身活动四肢。

保持良好姿势。患病时间越长，患者驼背的风险越高，保持良好姿势很重要。平时可以俯卧在硬板床或地板上，或将背部紧贴墙壁，保持几分钟。

保持良好睡眠。脊柱炎患者容易疲劳，优质睡眠很重要。白天尽可能多活动，夜里睡眠会更好。床垫要厚实但不能太硬，避免睡觉时脊柱弯曲。不妨在两腿间、胳膊下也垫个枕头。

规律用药。不要随便停药或减药，定期复查，让医生了解你的病情变化。不要对疼痛习以为常，而要遵医嘱服药控制疼痛。冷热敷、按摩、针灸可配合止痛。

保持乐观心态。不少脊柱炎患者被消极情绪包围着，这对疾病康复不利。学会多看生活积极的一面，燃起希望，理智对待疾病。快乐的心情有助于减轻疼痛。做点喜欢的事情，能改善情绪、控制症状。（南方医科大学第三附属医院风湿免疫科副主任医师 何 懿 孙开元）