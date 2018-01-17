有些病症似冻疮 要仔细区别

入冬之后，到医院看冻疮的人越来越多。冻疮是一种常见的季节性皮肤病，多在严冬季节发生，与寒潮的关系十分密切。一般好发于手、足、面部和耳朵等暴露部位，患处表现为肿胀、发紫、压之易褪色，去压后恢复较慢，其温度低于周围皮肤，严重者可引起水疱以致溃疡形成。

患者自觉患部有紧张感，暖热后瘙痒、灼热，破溃后疼痛，病程经过缓慢且易反复发作，天气较暖时才渐渐痊愈。受损部位每年都固定一致，界限清晰，不扩散，不延伸，诊断并不困难。

然而在现实生活中，还有不少疾病的皮肤表现与冻疮相似，因而容易与冻疮混淆，误诊现象时有发生，轻者造成久治不愈，重者带来不幸。

雷诺病

又称肢端动脉痉挛症，多在冬季发病，70%以上为女性。主要表现为远端肢体呈对称性皮色变化，这种变化先以指尖开始，然后波及整个手指及手掌。开始为苍白，继而发绀，最后又转变为潮红，每次发作时间短者数分钟，长者数小时，患者自觉瘙痒疼痛、麻木或异常不适。其发生原因是寒冷的刺激，使肢端支配血管的神经功能发生了障碍，小动脉发生间歇性痉挛所致。本病还有夏隐冬现的特点。患者双手浸入冷水内，如手指皮色由正常变成苍白再变为暗紫，即为“冷水试验”阳性，是本病确诊的依据。

多形性红斑

这是一种急性炎症性皮肤病，发病原因主要是对细菌、病毒等感染病灶或食物、肿瘤等发生过敏反应所致。好发于青壮年，冬春多见。皮疹好发于手掌、手背、前臂、面部等处，对称发生。呈多形性，如红斑、丘疹、风团、水疱等。典型的皮疹是红斑中心呈暗红色或发生重叠的水疱，斑的周围有红圈，形成特殊的虹膜状。患者自觉灼热、疼痛，且伴有发热、头痛、关节痛等症状，经2~3周自愈后，又有复发。

红斑性肢痛症

为一种少见的血管性皮肤病，病因尚未明确，有人认为是患者皮肤对热和张力过敏所致。可发生于任何年龄、性别，但儿童患者少见。好发于足部，其次为手部，重者可累及整个肢体。其表现为阵发性发作，发作时患者血管扩张充血，皮肤发红发热，温度比正常增高2～3℃，出汗明显。患者自觉灼热疼痛，受刺激后即可引起发作；休息，抬高患肢、冷敷患处可使症状减轻，以至消失。

血栓闭塞性血管炎

为一种慢性全身性血管疾病，多见于青壮年男性。症状以下肢较为显著，主要表现为下肢抬高后皮肤苍白，下垂后变为青紫色或紫红色，呈青斑点状，患处皮肤温度低，很难摸到动脉血管搏动。患者自觉疼痛，患肢可伴有肌肉萎缩。一般认为，寒冷、潮湿、吸烟，各种感染及精神刺激是本病的诱发因素。

以上这些病人的皮肤症状虽然与冻疮相似，但只要仔细观察或通过某些病理检查，还是能够区别开来的。因此，当您自己怀疑患有冻疮时，最好请医生明确诊断后再用药。