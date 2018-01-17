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美国一项新研究建议：肾不好，管好夜间血压

2018年01月17日08:22 来源：人民网-生命时报

高血压与肾脏疾病关系密切。近日，美国得克萨斯大学麦戈文医学院研究发现，夜间血压高的肾病患儿，肾功能衰竭更快。因此，控制夜间血压是延缓肾病发展的重要环节。

夜间高血压是指在22点到次日早上6点时段内，患者收缩压均值高于120毫米汞柱，或舒张压均值高于75毫米汞柱。其发病机制还不清楚，多见于肥胖人群，患者常伴有冠心病、糖尿病、阵发性睡眠呼吸暂停、心室肥厚、肾脏损害等。持续高血压会引起肾小动脉硬化、肾小球和肾小管损伤，出现微量蛋白尿及肾功能异常。尤其在晚上，高血压的危害易被忽视。夜间高血压对肾脏的损伤体现在三方面：第一，身体处于休息状态时，肾小球滤过率会下降。但夜间血压高的患者肾小球滤过率高，肾脏损伤加重。第二，夜间高血压患者多伴有糖尿病、睡眠呼吸暂停等危险因素，身体损伤加重。第三，部分患者本身就有肾脏疾病，血压更易升高，持续高血压又进一步损伤肾脏，导致恶性循环。

控制夜间血压达标，调节生活方式是关键。1.严格限制食盐的摄入，每天不超过6克，多吃富含纤维素的食物；2.富含钾的食物有利于血压下降和钠盐排出，如谷类、奶类、鱼和瘦肉、红苋菜、芹菜、香蕉等；3.戒烟戒酒、加强运动、改善睡眠质量等；4.保持心情舒畅。此外，睡前服药对于夜间高血压有较好的疗效。建议盐敏感性高血压患者选用利尿剂，伴有蛋白尿的患者选用肾素-血管紧张素-醛固酮系统阻断剂，既能降压又能保护肾脏。（首都医科大学附属北京世纪坛医院干部综合科主任 贾凯英 主治医师 温小军）

(责编：聂丛笑、权娟)


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