选大米，不用看“腹白”

超市里售卖的散装大米，有的腹部有不透明的白斑，被人称为“腹白”。网络上有很多说法，“挑选大米，注意腹白”“腹白小的大米质量高”“腹白大的大米是抢收的，营养低”……这些都让消费者有一个结论，买大米时，最好选择“腹白”小的。这个小白点和大米的质量真的有关系吗？

大米在脱壳、精细加工的过程中，米粒上大部分的胚芽会被机器去掉。由于胚芽较嫩，加工时可能没有完全磨去，在大米上留下了白色的痕迹，就是我们常说的“腹白”。大米的主要成分是淀粉和蛋白质，和“腹白”没有太大关系。如果用“腹白”大小判断大米质量，有失偏颇。

其实，购买大米不妨从“看、闻、尝、读”四个方面着手。

看：看大米外观是否大小均匀、有光泽，碎米少，是否有很多米渣。

闻：取少量大米在手中闻气味，是否有新鲜米香。

尝：将少量米放在口中嚼，是否有异味。

读：如果选择袋装米一定要看清产品名称、生产日期、保质期等。如果是散装大米，可以请销售人员出示大米的包装，保证质量。（董 毅）