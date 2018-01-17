2018，辛辣味走红世界

2018年，健康饮食也有新风尚。日前，英国营养学家向《每日邮报》介绍，2018年应该是“辣”味年，健康辛辣食材要走红。

辣椒。要说吃辣，自然少不了辣椒。一项针对泰国女性的研究显示，吃辣椒能提升20%的新陈代谢率，而且能保持半个小时之久。辣椒还能燃烧脂肪。需要提醒的是，辣椒不宜多吃，否则会引起胃痛或痔疮。胃溃疡、高血压、牙痛、咽喉痛、眼疾、鼻炎、痔疮等患者要慎食。

生姜。生姜富含姜酚，有养胃的效果，也有助于血液循环、改善睡眠。有研究显示，姜酚能与大脑中的血清素受体相结合，缓解紧张焦虑。如果晚饭吃得太饱，睡前喝些姜茶，或者直接喝一碗热姜汤，有助于促进夜间消化，让人睡得更舒服。

姜黄粉。一项研究指出，姜黄粉能燃烧体内脂肪、减少身体炎症发生，还有利于消化系统、肝脏和皮肤健康，也有助于缓解运动之后的疼痛感。许多人都存在一些轻度炎症，日积月累会加速身体衰老，导致疾病发展。姜黄素是姜黄粉中的主要功效物质，但不太容易被人体吸收，用作食材不能很好地发挥效用。英国卡迪夫大学的研究发现，喷雾剂可以帮助人体直接吸收姜黄素，效果比服用姜黄素片剂和滴液高出4.5倍之多。

肉桂粉。肉桂粉能降血糖，也有利于神经系统、缓解失眠症状。多项研究显示，糖尿病患者服用肉桂粉，可以有效降低两餐之间对甜食等高糖分食物摄入的欲望。研究人员表示，可在下午3点时，把肉桂粉加入芦荟汁中饮用，或者放在甘菊茶里。从促进睡眠角度看，建议每天上床睡觉前喝一小碗拌上肉桂粉的粥。

葫芦巴豆。葫芦巴豆是南亚常见的辛辣调味品，富含铁元素，有利于消化系统，减少腹胀和炎症，降低胆固醇，同时有一定对抗湿疹感染的效果。印度的一项研究显示，连续3个月给不打胰岛素的糖尿病患者服用2.5克葫芦巴豆，胆固醇和甘油三酯水平显著降低。用葫芦巴豆煮茶可预防感冒，这也是印度古代医学的重要防病毒遗产。一项对60名25~52岁男性进行的调查显示，每天服用600毫克葫芦巴豆提取物能显著增强“性”趣，保持正常的睾丸素水平。

黑种草子。黑种草子也是南亚常见的调味品。印度研究显示，糖尿病患者每天摄入2.5毫克黑种草子，有助于平衡体内血糖水平。研究人员表示，黑种草子富含百里香酚，有助于增强消化系统、提高身体抗压能力。（赵乾铮）