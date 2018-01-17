冬季易感冒咳嗽 来碗紫苏杏仁鸡蛋汤化痰止咳

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：疏风散寒、化痰止咳

推荐人群：因风寒感冒而咳嗽的人群

材料：新鲜紫苏50克（干品10克），北杏10克，陈皮1角，鸡蛋3个，生姜数片（3~4人量）。

制作方法：新鲜紫苏摘去老叶、老茎，水洗干净（干品冲洗）；鸡蛋打入碗内，搅拌；锅内加入生姜、少量油，开火加温片刻，倒入鸡蛋炒熟，盛起备用；锅内加水1500毫升，加入北杏、陈皮，以武火煮开后改文火滚半个小时，加入紫苏、鸡蛋，滚15分钟，少量食盐调味即可。

特色点评：冬季寒冷，还经常有冷空气来袭，一不小心很容易因风寒感冒而咳嗽、打喷嚏、流清涕、咳嗽咯白痰、疲倦、头痛、肩颈酸痛等。在风寒感冒早期，姜、葱、红糖等常见材料可应对一下。此外，紫苏也是针对风寒感冒效果不错的食材，它辛温散寒解表、宣肺化痰，还能行气和胃止呕，孕妇也能食用。新鲜紫苏带有醒神香气，不建议煮太久，一般15~20分钟即可。汤中还加入止咳常备的苦杏仁（即北杏）、可起到燥湿化痰作用的陈皮，使汤能疏风散寒、止咳化痰。感冒时饮食宜清淡、易消化，鸡蛋营养丰富而且消化吸收率高，风寒感冒咳嗽时来碗热气腾腾的紫苏北杏鸡蛋汤吧。值得一提的是，风热感冒咳嗽者不宜食用这款汤。